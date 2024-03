Copa Libertadores: Ver aquí EN VIVO y GRATIS el partido de Colo Colo ante Sportivo Trinidense - Chilevisión

Colo Colo tendrá uno de los partidos más importantes del año por la Copa Libertadores, donde se medirá ante Sportivo Trinidense por la ida de la fase 3.

El Cacique se mide ante el cuadro paraguayo buscando acceder a la fase de grupos del torneo continental, lo que se convirtió en uno de los grandes objetivos de la temporada.

Si bien el rival no tiene grandes pergaminos, los albos no se confían y saldrán con todas sus figuras a disputar este cotejo.

Colo Colo vs Sportivo Trinidense: Ver EN VIVO y GRATIS el partido

El primer compromiso de Sportivo Trinidense y Colo Colo será transmitido en vivo por las pantallas de Chilevisión.

Por si fuera poco, el partido lo podrás disfrutar a través chilevisión.cl. Para eso tienes que ingresar a nuestro sitio web, ir a la señal online y disfrutar del choque.

Hora del duelo entre Colo Colo y Sportivo Trinidense