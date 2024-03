Colo Colo vs Sportivo Trinidense: Dónde ver EN VIVO la revancha por la fase 3 de la Copa Libertadores - Chilevisión

Colo Colo vive una de las semanas más importantes del año. Los albos buscan asegurar su cupo en la fase de grupos de la Copa Libertadores a costa de Sportivo Trinidense.

El Cacique logró un sufrido empate 1-1 en el partido de ida y busca cerrar la llave en casa, aunque el el cuadro paraguayo no se amedrenta y sueña con dar el batacazo.

Los albos llegan a este encuentro muy golpeados tras caer por la cuenta mínima ante Universidad de Chile en el Superclásico, perdiendo un invicto de 23 años sin derrotas ante el archirrival en el Estadio Monumental.

¿Cuándo juegan Colo Colo y Sportivo Trinidense la revancha por Copa Libertadores?

La revancha entre Colo Colo y Sportivo Trinidense, válido por la vuelta de la fase 3 de la Copa Libertadores, se disputará este miércoles 13 de marzo.

El choque del Popular con el Triki está programado para las 21:30 horas de nuestro país en el Estadio Monumental.

¿Dónde ver EN VIVO el partido de Colo Colo ante Sportivo Trinidense?

Este tremendo duelo será transmitido en vivo por las pantallas de Chilevisión, canal que ya emitió la igualdad de la semana pasada en Asunción.