Colo Colo vs Independiente Santa Fe: Dónde ver EN VIVO, ONLINE y GRATIS partido por Libertadores Femenina
La colocolinas enfrentarán al cuadro colombiano femenino en el Estadio Rodrigo Paz Delgado de Quito, intentando sumar puntos en el Grupo A de la fase de grupos.
Este domingo el equipo femenino de Colo Colo se enfrentará a Independientes Santa Fe por la 2° fecha del Grupo A en la Copa Libertadadores Femenina 2026.
Tras caer contra Corinthians, Las Albas buscarán sumar puntos contra las colombianas para llegar con mejor pie ante Caracas y asegurar su paso a cuartos de final.
Por su parte, Las Leonas llegan con un victorioso debut tras golear 3-2 a las venezolanas, lo que las mantiene segundas en la tabla de posiciones de su grupo.
Colo Colo vs Independiente Santa Fe: Dónde verlo EN VIVO y GRATIS
El partido de Colo Colo ante Independiente Santa Fe será transmitido en vivo por el sitio de CHV Deportes de chilevision.cl.
Asimismo podrás ver el encuentro totalmente gratis a través de la App MiCHV y el canal de YouTube de Chilevisión.
Cómo descargar la APP MiCHV para ver Colo Colo vs Santa Fe
Para obtener la aplicación MiCHV en tu celular o dispositivo electrónico, y ver el debut del Cacique, debes realizar el siguiente proceso:
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¿A qué hora es el partido entre Colo Colo y Independiente Santa Fe?
El compromiso de Las Albas contra las colombianas está agendado para las 17:00 horas de Chile de este domingo 18 de octubre.
Dicho encuentro se disputará en el Estadio Rodrigo Paz Delgado de Quito, Ecuador.