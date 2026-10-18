Colo Colo vs Independiente Santa Fe: Dónde ver EN VIVO, ONLINE y GRATIS partido por Libertadores Femenina

La colocolinas enfrentarán al cuadro colombiano femenino en el Estadio Rodrigo Paz Delgado de Quito, intentando sumar puntos en el Grupo A de la fase de grupos.

Este domingo el equipo femenino de Colo Colo se enfrentará a Independientes Santa Fe por la 2° fecha del Grupo A en la Copa Libertadadores Femenina 2026.

Tras caer contra Corinthians, Las Albas buscarán sumar puntos contra las colombianas para llegar con mejor pie ante Caracas y asegurar su paso a cuartos de final.

Por su parte, Las Leonas llegan con un victorioso debut tras golear 3-2 a las venezolanas, lo que las mantiene segundas en la tabla de posiciones de su grupo.





Colo Colo vs Independiente Santa Fe: Dónde verlo EN VIVO y GRATIS

El partido de Colo Colo ante Independiente Santa Fe será transmitido en vivo por el sitio de CHV Deportes de chilevision.cl.

Asimismo podrás ver el encuentro totalmente gratis a través de la App MiCHV y el canal de YouTube de Chilevisión.

Cómo descargar la APP MiCHV para ver Colo Colo vs Santa Fe

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¿A qué hora es el partido entre Colo Colo y Independiente Santa Fe?

El compromiso de Las Albas contra las colombianas está agendado para las 17:00 horas de Chile de este domingo 18 de octubre.

Dicho encuentro se disputará en el Estadio Rodrigo Paz Delgado de Quito, Ecuador.