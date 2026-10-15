Colo Colo no pudo ante Corinthians y cayó en su estreno por la Libertadores Femenina

Las Albas realizaron una correcta presentación en su debut por la fase de grupos, pero terminaron siendo superadas por las actuales campeonas.

Un complejo estreno tuvo este jueves Colo Colo en la Copa Libertadores Femenina, cayendo 2-0 ante Corinthians en un ajustado partido.

En el Estadio Rodrigo Paz Delgado de Quito, Ecuador, el Cacique realizó una correcta presentación frente a las actuales campeonas y grandes favoritas a llegar a la final.

El Timao se puso en ventaja a los 4 minutos del primer tiempo por medio de Victoria Albuquerque, quien aprovechó un espacio en la defensa y batió a la arquera Ryann Torrero con un zurdazo.





Las Albas respondieron y pudieron llegar a la igualdad con un mano a mano de Yenny Acuña, pero la arquera Lelé salvó a las brasileñas al tapar el remate con su pie izquierdo.

Pese a que manejó la pelota en varios pasajes del encuentro, las paulistas aumentaron la ventaja a los 71′ con el penal, cobrado a instancias del VAR, anotado por Jaqueline.

Este resultado adverso obliga a las dirigidas por Tatiele Silveira a ir a buscar los tres puntos frente a Independiente Santa Fe y Caracas, cuadro que completan el Grupo A.

¿Cuándo vuelve a jugar Colo Colo en la Libertadores Femenina?

El próximo partido de Colo Colo en la Copa Libertadores será el domingo 18 de octubre, día en que se medirán a Independiente Santa Fe de Colombia.

Dicho compromiso comenzará a las 17:00 horas de Chile y se disputará en Quito.