 Final de Copa Libertadores entre Flamengo y Palmeiras sufre retraso en su comienzo - Chilevisión
MENÚ PROGRAMA

Final de Copa Libertadores entre Flamengo y Palmeiras sufre retraso en su comienzo

La información fue emitida por la propia Conmebol a menos de una hora del arranque del encuentro.

Sábado 29 de noviembre de 2025 | 17:21

Durante la tarde de este sábado, la Conmebol retrasó el inicio de la final entre Flamengo y Palmeiras por la Copa Libertadores 2025

El encuentro que estaba programado para las 18:00 horas chilenas debió ser postergado por 15 minutos del horario establecido.  

La decisión tomada por el máximo organismo sudamericano se debe a la demora en el ingreso de los aficionados al estadio Monumental de Lima. 

Conmebol retrasa final entre Flamengo y Palmeiras

Producto de la demora en el ingreso de los hinchas, el gran duelo entre brasileños comenzará a las 18:15 horas de Chile. 

