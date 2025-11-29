Final de Copa Libertadores entre Flamengo y Palmeiras sufre retraso en su comienzo - Chilevisión

La información fue emitida por la propia Conmebol a menos de una hora del arranque del encuentro.
Sábado 29 de noviembre de 2025 | 17:21
Durante la tarde de este sábado, la Conmebol retrasó el inicio de la final entre Flamengo y Palmeiras por la Copa Libertadores 2025.
El encuentro que estaba programado para las 18:00 horas chilenas debió ser postergado por 15 minutos del horario establecido.
La decisión tomada por el máximo organismo sudamericano se debe a la demora en el ingreso de los aficionados al estadio Monumental de Lima.
Producto de la demora en el ingreso de los hinchas, el gran duelo entre brasileños comenzará a las 18:15 horas de Chile.
‼️🇧🇷 ¡Atención! El partido comenzará 15 minutos más tarde del horario establecido.— CONMEBOL Libertadores (@Libertadores) November 29, 2025
🏆 CONMEBOL #Libertadores | #GloriaEterna pic.twitter.com/IA9BJoHiVW