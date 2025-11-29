Final de Copa Libertadores entre Flamengo y Palmeiras sufre retraso en su comienzo - Chilevisión

Durante la tarde de este sábado, la Conmebol retrasó el inicio de la final entre Flamengo y Palmeiras por la Copa Libertadores 2025.

El encuentro que estaba programado para las 18:00 horas chilenas debió ser postergado por 15 minutos del horario establecido.

La decisión tomada por el máximo organismo sudamericano se debe a la demora en el ingreso de los aficionados al estadio Monumental de Lima.

Conmebol retrasa final entre Flamengo y Palmeiras

Producto de la demora en el ingreso de los hinchas, el gran duelo entre brasileños comenzará a las 18:15 horas de Chile.