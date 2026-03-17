Contra una de las locales: Las Diablas conocieron su grupo para el Mundial de hockey césped

El combinado nacional se medirá tendrá duros desafíos ante rivales que enfrentó en las Qualifiers. La cita planetaria se realizará en agosto de este año.

Tras una épica clasificación, la Selección Chilena Femenina de hockey césped conoció a sus rivales de cara al Mundial de Países Bajos y Bélgica.

El sorteo, realizado este martes en el Wagener Stadium de Ámsterdam, determinó que Las Diablas vayan al Grupo A de la cita planetaria.

El combinado nacional enfrentará precisamente a Países Bajos, anfitrionas del torneo, además de medirse a Australia y Japón.

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Un antecedente que enciende la ilusión del equipo es que en el Premundial se impusieron justamente a las océanicas y a las niponas, lo que les permitió acceder al certamen.

A las primeras les ganaron en la fase de grupos por 2-1 y 1-0 en la final, mientras que al elenco asiático las doblegaron 2-0 en shootouts luego de empatar 1-1 en el tiempo reglamentario.

El Mundial comenzará el próximo 14 de agosto, extiéndose hasta el 30 del mismo mes con la gran final.