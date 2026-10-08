Intratables: Chile derrotó a Rumania y sumó su segunda victoria en el World Rugby U20

Los Cóndores mostraron un buen rendimiento y superaron al conjunto europeo, quedando muy cerca de clasificar a la gran final.

Una sólida victoria consiguió Chile en el World Rugby U20 Challenger 2026, derrotando 50-9 a Rumania este miércoles.

Pese a comenzar 0-6 abajo en el primer tiempo, Los Cóndores se hicieron fuertes en el CARR Parque Mahuida de Santiago y lograron su segunda victoria en el torneo.

Los pupilos de Eduardo Etcheto se impusieron gracias a siete tries, obteniendo una nueva alegría tras vencer a Hong Kong China en el debut.





Con esto, el conjunto nacional quedó muy cerca de asegurar su clasificación a la gran final del certamen.

Su próximo desafío será el lunes 12 de octubre, día en que enfrentarán a Brasil a partir de las 19:00 horas de nuestro país.

¿Cuándo se juega la final del World Rugby U20 Challenger 2026?

La gran final del World Rugby U20 Challenger 2026 fue programada para el sábado 17 de octubre.

Además del Grupo A, las otras selecciones que juegan este torneo son Canadá, Portugal, Bélgica y Namibia.