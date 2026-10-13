Van por todo: Chile aplasta a Brasil y luchará por el título en el World Rugby U20 Challenger

Los Cóndores fueron demoledores y se consagraron como el mejor equipo del Grupo A. Ahora, se prepararán para enfrentar a Bélgica.

Chile extendió su buen momento en el World Rugby U20 Challenger de Santiago y este lunes venció 80-7 a Brasil, resultado que le permitió clasificar a la gran final.

Tras las victorias ante Hong Kong China y Rumania, Los Cóndores continuaron con su campaña perfecta y se consagraron como el mejor equipo del Grupo A.

La capacidad ofensiva de los nacionales fue nuevamente demoledora, llegando a colocarse 41-0 poco antes de que finalizara el primer tiempo en el Parque Mahuida de Santiago.

Una de las principales figuras fue Gianfranco Di Giorgis, máximo anoador del encuentro que se lució con un impecable hat-trick de tries.

Gracias a este contundente marcador, los dirigidos por Eduardo Etcheto culminaron la ronda inicial con 213 puntos a favor y solamente 35 en contra.

¿Cuándo juega Chile la final del World Rugby U20 Challenger?

Ahora, Los Cóndores se enfocarán en la gran final del World Rugby U20 Challenger que será ante Bélgica, líder del Grupo B.

La definición por el título se disputará este sábado 17 de octubre a las 19:00 horas de nuestro país en el Parque Mahuida de Santiago