11 combates y 2 títulos en disputa: OFL XVIII promete noche histórica de MMA en Chile

OFL XVIII llega a nuestro país con una cartelera internacional que reunirá a representantes de diversas partes del continente. La jornada tendrá como gran atractivo el duelo entre el chileno Gerald “Mapache” Morales y el brasileño Daniel “Daniboy” Da Silva.

El próximo 17 de octubre, Enjoy Santiago recibirá una nueva edición de OFL, con una cartelera internacional que reunirá a representantes de nueve países. La jornada tendrá dos cinturones en disputa, seis peleas femeninas y será transmitida por el YouTube de OFL y Chilevisión.

La pelea estelar tendrá como protagonista al oriundo de Valparaíso Gerald ‘Mapache’ Morales, quien enfrentará al brasileño Daniel “Daniboy” Da Silva por el cinturón sudamericano de las 155 libras de la compañía.

Morales llega a esta pelea con un registro de 3-0-0, todas sus presentaciones realizadas en OFL. Pero hay un dato que hace aún más atractiva su candidatura al título: Ha finalizado sus tres combates, demostrando una capacidad de definición que lo ha convertido en uno de los nombres emergentes más importantes del MMA chileno.

Al frente estará el actual campeón brasileño Daniel “Daniboy” Da Silva, quien llegará a Santiago dispuesto a defender su cinturón ante el invicto representante nacional. Un choque de estilos que promete un combate de alto nivel en el Enjoy Santiago.

Para Morales será el desafío más importante de su carrera y la posibilidad de coronar un recorrido perfecto dentro de OFL con un título que podría marcar un antes y un después en su trayectoria.

La coestelar también tendrá un cinturón en juego y será de carácter internacional. La brasileña Myllena Messias, actual campeona de las 135 libras, pondrá su título en juego frente a la paraguaya Romina “Dinamita” Sorera, quien llegó a Chile a hacer su campamento con el equipo RFT, y con la misión de destronar a la atleta del reconocido team Ribas Family de Brasil, equipo con varias representantes en UFC

El enfrentamiento representa además el crecimiento y la consolidación del MMA femenino dentro de OFL, en una cartelera donde las mujeres tendrán un protagonismo inédito. Seis combates femeninos y cinco masculinos, reflejando el crecimiento que han tenido esas divisiones dentro de la

organización.

Con nueve países representados, OFL XVIII reafirma el carácter internacional que ha adquirido la compañía, consolidándose como la principal promotora chilena y una de las más importantes de LATAM, transformándose en la “vitrina del sur del mundo”.

Chile será nuevamente el punto de encuentro de atletas provenientes de distintos rincones del continente, en una cartelera que combina experiencia internacional, nuevos talentos y dos peleas titulares.

¿Dónde ver gratis OFL XVIII?

La jornada podrá seguirse a través de la transmisión oficial en el YouTube de OFL y de Chilevisión, ampliando el alcance de una noche que promete ser electrizante para los amantes del MMA.

Las entradas para el evento se pueden comprar en Passline.