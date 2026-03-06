Marcial Tagle y Kurt Carrera adelantaron detalles del estreno de Teatro en Chilevisión: “Va a salir increíble” - Chilevisión

Los actores y comediantes visitaron el estudio de Contigo en la Mañana para comentar lo que será el debut del estelar el sábado 7 de marzo, adelantando que la obra se llamará: "Y se nos vino marzo".
Viernes 6 de marzo de 2026 | 13:35
A solo un día de que se estrene Teatro en Chilevisión, Kurt Carrera y Marcial Tagle adelantaron lo que será la primera obra del estelar de este sábado 7 de marzo y que se llamará "Y se nos vino marzo".
El espectáculo contará con la presencia de diversos actores y comediantes de la escena nacional, prometiendo risas y grandes momentos que se desarrollarán totalmente en vivo y con público presente.
En el matinal de Contigo en la Mañana, los actores revelaron cuáles son sus sensaciones de realizar una obra en televisión con la función de entretener a la audiencia presente.
"Es un desafío tremendo y se supone que soy actor. La vida me llevó por el sendero de la comedia y el humor, pero a mis 52 años, hacer teatro es un desafío", dijo Kurt Carrera.
Además, el comediante indicó su emoción de hacer una función en vivo, aseverando que "estoy acostumbrado a que sea con público. Cuando hay gente viéndonos, crece 100 veces. El feedback se va a notar".
En esa misma línea, Marcial Tagle agregó que "yo he hecho mucho teatro, pero uno ensaya seis meses y esto lo vamos a ensayar en cuatro días. Me gustan los desafíos y esto está funcionando. Hay mucho chiste y actualidad".
Cerrando el adelanto, entre risas, Tagle invitó a ver el estreno de Teatro en Chilevisión: "Tiene que verlo porque o va a salir increíble o va a salir... Histórico. Algo va a pasar aquí".