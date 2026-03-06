Marcial Tagle y Kurt Carrera adelantaron detalles del estreno de Teatro en Chilevisión: “Va a salir increíble” - Chilevisión

A solo un día de que se estrene Teatro en Chilevisión, Kurt Carrera y Marcial Tagle adelantaron lo que será la primera obra del estelar de este sábado 7 de marzo y que se llamará "Y se nos vino marzo".

El espectáculo contará con la presencia de diversos actores y comediantes de la escena nacional, prometiendo risas y grandes momentos que se desarrollarán totalmente en vivo y con público presente.

Detalles del capítulo estreno de Teatro en Chilevisión

En el matinal de Contigo en la Mañana, los actores revelaron cuáles son sus sensaciones de realizar una obra en televisión con la función de entretener a la audiencia presente.

"Es un desafío tremendo y se supone que soy actor. La vida me llevó por el sendero de la comedia y el humor, pero a mis 52 años, hacer teatro es un desafío", dijo Kurt Carrera.

Además, el comediante indicó su emoción de hacer una función en vivo, aseverando que "estoy acostumbrado a que sea con público. Cuando hay gente viéndonos, crece 100 veces. El feedback se va a notar".

En esa misma línea, Marcial Tagle agregó que "yo he hecho mucho teatro, pero uno ensaya seis meses y esto lo vamos a ensayar en cuatro días. Me gustan los desafíos y esto está funcionando. Hay mucho chiste y actualidad".

Cerrando el adelanto, entre risas, Tagle invitó a ver el estreno de Teatro en Chilevisión: "Tiene que verlo porque o va a salir increíble o va a salir... Histórico. Algo va a pasar aquí".