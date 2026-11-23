Trinidad Cerda y Gino Costa salieron a las calles para consultar a distintos transeúntes sobre sus teorías acerca de la ubicación del misterioso recinto, que otorgará un pase directo a la casa más famosa del mundo.

Trinidad Cerda junto a Gino Costa recorrieron el centro de Santiago para preguntarle a los transeúntes dónde creen que podrían construir la Casa de Cristal de Gran Hermano Chile.

La tercera temporada del reality llegará con todo a las pantallas de Chilevisión, y esta vez, el nuevo recinto llenó de intriga a los fanáticos de este programa.

La Casa de Cristal de Gran Hermano

Cuatro participantes desconocidos tendrán que convivir por una semana en la denominada Casa de Cristal, una estructura transparente que estará completamente expuesta al público.

Los aspirantes estarán bajo observación las 24 horas del día y, al finalizar esta experiencia, la audiencia tendrá la misión de votar para escoger al primer integrante oficial del reality.

¿Dónde ver EN VIVO la Casa de Cristal?

Todo lo que ocurra al interior de la Casa de Cristal, podrás verlo minuto a minuto a través de la app MICHV y del canal de Chilevisión en YouTube.

Esta primera etapa del reality tendrá una transmisión continua, por lo que podrás estar al tanto de lo que realiza tu jugador favorito en tiempo real.

Revisa el momento aquí: