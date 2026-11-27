La primera jornada del evento estará marcada por la música tropical, el folclore chileno y el humor del destacado imitador de la región del Biobío.

Este 27 de noviembre comienza oficialmente el Festival del Guatón Loyola 2026, evento cultural que hará bailar y reír a los vecinos de Los Andes.

Con Juan Pablo Queraltó y Emilia Daiber en la animación, y Daniela Muñoz en el backstage, durante dos noches podrás disfrutar del talento nacional a través de Chilevisión y todas sus plataformas.

¿A qué hora comienza el Festival del Guatón Loyola?

El Festival del Guatón Loyola dará inicio este viernes a las 21:55 horas, después de CHV Noticias Central.

Recuerda que podrás seguir la transmisión en vivo por pantalla abierta, a través de la señal online de chilevision.cl y la aplicación MiCHV.





¿Quiénes se presentarán este viernes?

Los artistas confirmados para este viernes en el Festival del Guatón Loyola son Noche de Brujas, agrupación que abrirá al más puro estilo de su música tropical.

Por su parte, la cuota de humor estará a cargo del destacado imitador de la región del Biobío, Felipe Parra. En tanto, la noche cerrará con el grupo de folclore chileno A Los 4 Vientos.