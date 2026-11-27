Noche de Brujas, Felipe Parra y A Los 4 Vientos son los shows que están agendados para esta primera noche en honor a la cultura nacional.

Este viernes 27 de noviembre comienza la nueva edición del Festival del Guatón Loyola, el tradicional evento de Los Andes que promete hacer bailar y reír a todos los presentes.

Con grandes exponentes de la música nacional, el show estará acompañado de Juan Pablo Queraltó y Emilia Daiber, quienes darán el pase a Noche de Brujas, Felipe Parra y A Los 4 Vientos.

La transmisión oficial del festival podrá ser vista a través de las diversas plataformas de Chilevisión. Revisa a continuación todos los detalles.





Dónde ver HOY el Festival del Guatón Loyola

El Festival del Guatón Loyola será transmitido a través de la señal abierta de Chilevisión después de CHV Noticias Central.

Asimismo, podrás seguir el evento de Los Andes en la señal online de chilevision.cl y la aplicación MiCHV.

Para ver en vivo el Festival del Guatón Loyola por MiCHV, ya sea en tu celular o cualquier dispositivo compatible, deberás descargarla desde Google Play (Android) o App Store (iOS).

Por el contrario, si buscas disfrutar del evento en tu computador, puedes ingresar a MiCHV en su versión de escritorio haciendo clic aquí.