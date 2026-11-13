Festival del Huaso de Olmué 2027: estos son los artistas que se presentarán el sábado 16 de enero

Chilevisión se prepara para hacer bailar y reír a los chilenos durante cuatro noches, las que serán protagonizadas por talentos locales, nacionales e internacionales.

Uno de los festivales más importantes del país ya confirmó su amplia parrilla musical y humorística para entretener a los chilenos este verano 2027.

Se trata del Festival del Huaso de Olmué, evento transmitido por Chilevisión y que promete sorprender mostrando a algunos talentos nacionales a lo largo de cuatro noches.

El Anfiteatro El Patagual abrirá sus puertas para recibir a la música y las bromas desde el próximo 14 de enero y se extenderá hasta el día 17 del mismo mes.





¿Quiénes estarán el sábado 16?

Según dieron a conocer los animadores, Diana Bolocco y José Miguel Viñuela, esta tercera jornada será únicamente de artistas chilenos.

El sábado 16 iniciará con una obertura corralera de la comuna, show que dará paso a Francisca Valenzuela y cerrará con Javiera Mena.





Por su parte, la cuota de humor estará a cargo de la comediante Maly Jorquiera, quien sería la tercera presentación de la noche.

Recuerda que puedes seguir la transmisión en vivo y gratis del Festival del Huaso de Olmué a través de la app MiCHV, el sitio web de Chilevision.cl y la señal abierta del canal.