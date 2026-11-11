Festival del Huaso de Olmué regresa a Chilevisión: esta es la parrilla de artistas confirmados para el evento del 2027

Con un show de humor cada noche, el festival folclórico más importante del país sorprende con una parrilla casi completamente nacional. Revisa a continuación los detalles del evento.
Después de una década, el Festival del Huaso de Olmué 2027 vuelve a las pantallas de Chilevisión con una amplia parrilla de artistas nacionales e internacionales.
Con cantantes y humoristas nacionales, el evento dará inicio oficialmente el próximo jueves 14 de enero del 2027, y se extenderá hasta el domingo 17 del mismo mes.
Junto a la animación de Diana Bolocco y José Miguel Viñuela es que se dará vida a esta nueva versión del festival folclórico más importante del país, desde el escenario del Anfiteatro El Patagual.
Desde Chilevisión confirmaron los 16 shows, entre música y humor, que se tomarán las cuatro noches del Festival del Huaso de Olmué 2027.
Con solo un grupo extranjero, este año Olmué se reconectará con el talento chileno, sumando cada noche un humorista que sacará carcajadas al público.
Revisa a continuación quién se presentará en cada jornada: