Plan Perfecto | Capítulo 142 - Chilevisión

Plan Perfecto | Capítulo 142

En esta nueva edición nos visitó Andrés de León para revelar algunas anécdotas. Además, revisamos el caso del sobreseimiento de Cristián Campos y la historia no contada de Zalo Reyes.

Emitido el 22/08/2025

01:04:25

01:01:44

Plan Perfecto | Capítulo 141

En este capítulo, Diana Bolocco recibió a Américo, quien sorprendió con anécdotas de los inicios de su carrera musical. Además, revisamos el ambiente previo al concierto de Chayanne en el Movistar Arena.

01:02:42

Plan Perfecto | Capítulo 140

En este nuevo capítulo revisamos junto a Juan Pablo Queraltó la polémica en la que se vio envuelta Tonka Tomicic por su millonaria deuda, los nexos de Kaminski con el caso “El rey de Meiggs” y lo que se sabe de Cathy Barriga.

01:05:03

Plan Perfecto | Capítulo 139

En esta nueva edición revisamos la polémica infidelidad de Karol Dance, el matrimonio de Carmen Gloria Arroyo y nos enteramos de los secretos mejores guardados de Gran Hermano en voz de algunos de sus protagonistas.

01:06:58

Plan Perfecto | Capítulo 138

En esta nueva edición, revisamos los últimos escándalos que sacudieron la farándula chilena. Conocimos en detalle el presunto robo que sufrió Raquel Argandoña y antecedentes exclusivos del quiebre amoroso de Pancha Merino.

01:10:27

Plan Perfecto | Capítulo 137

En este nuevo capítulo, Andrea Arístegui entrevistó a Inna Moll, la recientemente coronada Miss Chile, quien habló de su preparación para el certamen de belleza. Además, recordamos el paso de las chilenas en Miss Universo.

01:27:31

Plan Perfecto | Capítulo 136

En esta nueva edición, Cristián "Chico" Pérez, Carola Julio y Juan Pablo Queraltó revelaron algunos secretos ocultos e historias inéditas del programa Sálvese Quien Pueda.

01:18:22

Plan Perfecto | Capítulo 135

Diana Bolocco recibió a los galanes uruguayos Fernando e Ignacio Kliche para conocer sus secretos, talentos y anécdotas. Además, Cecilia Gutiérrez reveló qué habría gatillado la pelea que Cathy Barriga protagonizó en la cárcel.

01:17:35

Plan Perfecto | Capítulo 134

En esta nueva edición, Diana Bolocco recibió al periodista y actor Eduardo de la Iglesia, quien reveló detalles desconocidos de su vida y los hitos que marcaron su carrera. Además, Cecilia Gutiérrez llegó con exclusivas sobre Alexis Sánchez.

