Plan Perfecto | Capítulo 141 - Chilevisión

En este capítulo, Diana Bolocco recibió a Américo, quien sorprendió con anécdotas de los inicios de su carrera musical. Además, revisamos el ambiente previo al concierto de Chayanne en el Movistar Arena.
Emitido el 20/08/2025
En este nuevo capítulo revisamos junto a Juan Pablo Queraltó la polémica en la que se vio envuelta Tonka Tomicic por su millonaria deuda, los nexos de Kaminski con el caso “El rey de Meiggs” y lo que se sabe de Cathy Barriga.
En esta nueva edición revisamos la polémica infidelidad de Karol Dance, el matrimonio de Carmen Gloria Arroyo y nos enteramos de los secretos mejores guardados de Gran Hermano en voz de algunos de sus protagonistas.
En esta nueva edición, revisamos los últimos escándalos que sacudieron la farándula chilena. Conocimos en detalle el presunto robo que sufrió Raquel Argandoña y antecedentes exclusivos del quiebre amoroso de Pancha Merino.
En este nuevo capítulo, Andrea Arístegui entrevistó a Inna Moll, la recientemente coronada Miss Chile, quien habló de su preparación para el certamen de belleza. Además, recordamos el paso de las chilenas en Miss Universo.
En esta nueva edición, Cristián "Chico" Pérez, Carola Julio y Juan Pablo Queraltó revelaron algunos secretos ocultos e historias inéditas del programa Sálvese Quien Pueda.
Diana Bolocco recibió a los galanes uruguayos Fernando e Ignacio Kliche para conocer sus secretos, talentos y anécdotas. Además, Cecilia Gutiérrez reveló qué habría gatillado la pelea que Cathy Barriga protagonizó en la cárcel.
En esta nueva edición, Diana Bolocco recibió al periodista y actor Eduardo de la Iglesia, quien reveló detalles desconocidos de su vida y los hitos que marcaron su carrera. Además, Cecilia Gutiérrez llegó con exclusivas sobre Alexis Sánchez.
Diana Bolocco recibió a Nicole "Luli" Moreno para hablar de su reciente reconocimiento en el Congreso. Además, Rodrigo González desclasificó insólitas anécdotas e hitos que marcaron su carrera.