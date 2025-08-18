 Plan Perfecto | Capítulo 139 - Chilevisión
Plan Perfecto | Capítulo 139

En esta nueva edición revisamos la polémica infidelidad de Karol Dance, el matrimonio de Carmen Gloria Arroyo y nos enteramos de los secretos mejores guardados de Gran Hermano en voz de algunos de sus protagonistas.

Emitido el 18/08/2025

