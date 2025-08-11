Plan Perfecto | Capítulo 136 - Chilevisión

Señal online - Chilevisión
En esta nueva edición, Cristián "Chico" Pérez, Carola Julio y Juan Pablo Queraltó revelaron algunos secretos ocultos e historias inéditas del programa Sálvese Quien Pueda.
Emitido el 11/08/2025
Diana Bolocco recibió a los galanes uruguayos Fernando e Ignacio Kliche para conocer sus secretos, talentos y anécdotas. Además, Cecilia Gutiérrez reveló qué habría gatillado la pelea que Cathy Barriga protagonizó en la cárcel.
En esta nueva edición, Diana Bolocco recibió al periodista y actor Eduardo de la Iglesia, quien reveló detalles desconocidos de su vida y los hitos que marcaron su carrera. Además, Cecilia Gutiérrez llegó con exclusivas sobre Alexis Sánchez.
Diana Bolocco recibió a Nicole "Luli" Moreno para hablar de su reciente reconocimiento en el Congreso. Además, Rodrigo González desclasificó insólitas anécdotas e hitos que marcaron su carrera.
Diana Bolocco recibió al emblemático Carlos Caszely para recordar el gran legado del "Rey del metro cuadrado". Instancia donde habló de su fallecida esposa, su compromiso político y su próximo debut en el teatro.
En esta nueva edición, Diana Bolocco recibió al cantante Douglas para conocer detalles inéditos de su historia. Además, revivimos los icónicos pasos de "Porotito Verde" al ritmo de “La Mayonesa”.
En esta nueva edición, Diana Bolocco recibió al comediante argentino Jorge Alis, quien sorprendió con inéditas anécdotas sobre su paso en el Festival de Viña y conmovedoras historias de su vida.
En este nuevo capítulo, Diana Bolocco recibió al comediante Diego Urrutia y conoció su lado más íntimo. Además, Paola Gamaggi reveló sus secretos de belleza y descubrimos las curiosidades de la mansión de Arturo Vidal que tiene en venta.
En esta nueva edición, Diana Bolocco recibió al candidato presidencial Franco Parisi para conocer su lado más íntimo: eventos de su infancia y adolescencia. Además, Toto Acuña continúa cosechando éxitos por su personaje Tomás Mochatto.