Plan Perfecto | Capítulo 133 - Chilevisión

Señal online - Chilevisión
Diana Bolocco recibió Nicole "Luli" Moreno para hablar de su reciente reconocimiento en el Congreso. Además, Rodrigo González desclasificó insólitas anécdotas e hitos que marcaron su carrera.
Emitido el 06/08/2025
Diana Bolocco recibió al emblemático Carlos Caszely para recordar el gran legado del "Rey del metro cuadrado". Instancia donde habló de su fallecida esposa, su compromiso político y su próximo debut en el teatro.
En esta nueva edición, Diana Bolocco recibió al cantante Douglas para conocer detalles inéditos de su historia. Además, revivimos los icónicos pasos de "Porotito Verde" al ritmo de “La Mayonesa”.
En esta nueva edición, Diana Bolocco recibió al comediante argentino Jorge Alis, quien sorprendió con inéditas anécdotas sobre su paso en el Festival de Viña y conmovedoras historias de su vida.
En este nuevo capítulo, Diana Bolocco recibió al comediante Diego Urrutia y conoció su lado más íntimo. Además, Paola Gamaggi reveló sus secretos de belleza y descubrimos las curiosidades de la mansión de Arturo Vidal que tiene en venta.
En esta nueva edición, Diana Bolocco recibió al candidato presidencial Franco Parisi para conocer su lado más íntimo: eventos de su infancia y adolescencia. Además, Toto Acuña continúa cosechando éxitos por su personaje Tomás Mochatto.
En este nuevo capítulo, Gonzalo Cáceres fue el invitado para recordar los hitos que marcaron su gran trayectoria. Además, la ministra de las Culturas, Carolina Arredondo, explicó los beneficios del nuevo Pase Cultural.
En esta nueva edición, Diana Bolocco recibió a Christell Rodríguez, la cantante nacional que alcanzó el éxito a sus 5 años. Revisamos los eventos que han marcado su vida y los nuevos proyectos en los que participa.
En esta nueva edición, Diana Bolocco recibió al artista argentino Pablo Ruiz, quien recordó sus inicios en la música, los hitos que marcaron sus 45 años de carrera artística e impactó con revelaciones sobre su adolescencia.