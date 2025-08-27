Plan Perfecto | Capítulo 145 - Chilevisión

Señal online - Chilevisión
En este capítulos revisamos la polémica que protagoniza Juan David Rodríguez; entrevistamos a Bry-On, el imitador de Luis Miguel, y conocimos el presente y nuevo emprendimiento de Cathy Barriga.
Emitido el 27/08/2025
En esta nueva edición recibimos a Felipe Parra, "Rossy" Fernández y a Gringo Mode On para hablar del nuevo humor que se tomó las redes sociales. Además, revivimos los mejores momentos de Detrás del Muro.
En esta nueva edición, recibimos a Leo Rey quien habló de sus inicios, su trayectoria musical y de su actualidad. Además, revisamos la polémica infidelidad de Karol Dance y recorrimos una casa muy particular que pertenece a una fanática de Chayanne.
En esta nueva edición nos visitó Andrés de León para revelar algunas anécdotas. Además, revisamos el caso del sobreseimiento de Cristián Campos y la historia no contada de Zalo Reyes.
En este capítulo, Diana Bolocco recibió a Américo, quien sorprendió con anécdotas de los inicios de su carrera musical. Además, revisamos el ambiente previo al concierto de Chayanne en el Movistar Arena.
En este nuevo capítulo revisamos junto a Juan Pablo Queraltó la polémica en la que se vio envuelta Tonka Tomicic por su millonaria deuda, los nexos de Kaminski con el caso “El rey de Meiggs” y lo que se sabe de Cathy Barriga.
En esta nueva edición revisamos la polémica infidelidad de Karol Dance, el matrimonio de Carmen Gloria Arroyo y nos enteramos de los secretos mejores guardados de Gran Hermano en voz de algunos de sus protagonistas.
En esta nueva edición, revisamos los últimos escándalos que sacudieron la farándula chilena. Conocimos en detalle el presunto robo que sufrió Raquel Argandoña y antecedentes exclusivos del quiebre amoroso de Pancha Merino.
En este nuevo capítulo, Andrea Arístegui entrevistó a Inna Moll, la recientemente coronada Miss Chile, quien habló de su preparación para el certamen de belleza. Además, recordamos el paso de las chilenas en Miss Universo.