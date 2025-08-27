 Plan Perfecto | Capítulo 145 - Chilevisión
MENÚ PROGRAMA

Plan Perfecto | Capítulo 145

En este capítulos revisamos la polémica que protagoniza Juan David Rodríguez; entrevistamos a Bry-On, el imitador de Luis Miguel, y conocimos el presente y nuevo emprendimiento de Cathy Barriga.

Emitido el 27/08/2025

RELACIONADOS

01:27:16

Plan Perfecto | Capítulo 145

En este capítulos revisamos la polémica que protagoniza Juan David Rodríguez; entrevistamos a Bry-On, el imitador de Luis Miguel, y conocimos el presente y nuevo emprendimiento de Cathy Barriga.

01:26:12

Plan Perfecto | Capítulo 144

En esta nueva edición recibimos a Felipe Parra, "Rossy" Fernández y a Gringo Mode On para hablar del nuevo humor que se tomó las redes sociales. Además, revivimos los mejores momentos de Detrás del Muro.

01:27:09

Plan Perfecto | Capítulo 143

En esta nueva edición, recibimos a Leo Rey quien habló de sus inicios, su trayectoria musical y de su actualidad. Además, revisamos la polémica infidelidad de Karol Dance y recorrimos una casa muy particular que pertenece a una fanática de Chayanne.

01:04:25

Plan Perfecto | Capítulo 142

En esta nueva edición nos visitó Andrés de León para revelar algunas anécdotas. Además, revisamos el caso del sobreseimiento de Cristián Campos y la historia no contada de Zalo Reyes.

01:01:44

Plan Perfecto | Capítulo 141

En este capítulo, Diana Bolocco recibió a Américo, quien sorprendió con anécdotas de los inicios de su carrera musical. Además, revisamos el ambiente previo al concierto de Chayanne en el Movistar Arena.

01:02:42

Plan Perfecto | Capítulo 140

En este nuevo capítulo revisamos junto a Juan Pablo Queraltó la polémica en la que se vio envuelta Tonka Tomicic por su millonaria deuda, los nexos de Kaminski con el caso “El rey de Meiggs” y lo que se sabe de Cathy Barriga.

01:05:03

Plan Perfecto | Capítulo 139

En esta nueva edición revisamos la polémica infidelidad de Karol Dance, el matrimonio de Carmen Gloria Arroyo y nos enteramos de los secretos mejores guardados de Gran Hermano en voz de algunos de sus protagonistas.

01:06:58

Plan Perfecto | Capítulo 138

En esta nueva edición, revisamos los últimos escándalos que sacudieron la farándula chilena. Conocimos en detalle el presunto robo que sufrió Raquel Argandoña y antecedentes exclusivos del quiebre amoroso de Pancha Merino.

01:10:27

Plan Perfecto | Capítulo 137

En este nuevo capítulo, Andrea Arístegui entrevistó a Inna Moll, la recientemente coronada Miss Chile, quien habló de su preparación para el certamen de belleza. Además, recordamos el paso de las chilenas en Miss Universo.

Publicidad
Publicidad
Publicidad