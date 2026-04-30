Se juega el clásico inglés: Apuestas para el partido de Manchester United vs Liverpool

Dos gigantes de Europa protagonizan el gran clásico inglés, partido que es determinante pensando en el cierre del torneo.

Manchester United y Liverpool paralizan al mundo en un atractivo partido, enfrentándose este domingo 3 de mayo por la fecha 35° de la Premier League.

El choque es determinante en la lucha por entrar a la próxima edición de la Champions League, donde los Diablos Rojos llegan con 3 puntos de ventaja en la tabla de posiciones.

En caso de ganar, The Reds igualará la línea de su rival y sumará confianza de cara al cierre del torneo.

Manchester United y Liverpool juegan un partido de infarto

El clásico inglés tiene pronóstico incierto, aunque las apuestas marcan una leve tendencia hacia el cuadro de Old Trafford.

Al ser local, el triunfo del Manchester United paga 2.28 en Betsson frente a los más de 74 mil hinchas que llegarán al mítico estadio.

En tanto, la victoria del Liverpool sube a 2.65 y el empate llega a 3.60 en el esperado cruce de gigantes europeos.

Además, si se marcan más de 2,5 goles se paga 1.48 y si se anotan menos de 2,5 goles aumenta a 2.64.

Elige tu resultado y juega por el gran clásico inglés en el siguiente link.

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