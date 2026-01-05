Inversión habitacional y crecimiento: Expertos analizarán qué decisiones deberán tomar para enfrentar crisis de vivienda - Chilevisión

En un contexto marcado por la crisis de vivienda —con más de dos millones de familias que requieren algún tipo de apoyo del Estado para acceder a una vivienda— y la necesidad de reactivar la economía, Déficit Cero realizará el próximo jueves 8 de enero el 4° Encuentro por la Vivienda y la Ciudad: “100 días para invertir el futuro”, en el Mercado Urbano Tobalaba (MUT).

La instancia convocará a representantes del mundo público, privado, académico y social para analizar cómo los primeros 100 días del nuevo gobierno podrían transformarse en una oportunidad clave para acelerar soluciones habitacionales, fortalecer barrios y reactivar empleo en los territorios.

“Esperamos que este encuentro contribuya a que la vivienda se entienda como una prioridad nacional y como una herramienta concreta para enfrentar la crisis, generar crecimiento y mejorar la calidad de vida de las familias”, señaló Sebastián Bowen, director ejecutivo de Déficit Cero.

La vivienda como motor económico y social

Chile mantiene un déficit habitacional persistente, con brechas de acceso, aumento de campamentos, encarecimiento del suelo y dificultades de financiamiento. En ese escenario, el encuentro pondrá sobre la mesa la relación entre vivienda, economía y desarrollo.

Durante la jornada, Alejandro Micco, economista y profesor titular de la Facultad de Economía y Negocios (FEN) de la Universidad de Chile, presentará un estudio centrado en el impacto del sector en el empleo, la inversión pública y privada y las cadenas productivas asociadas en el PIB.

Luego, un panel integrado por Sergio Granados (economista, ex director de Presupuestos y actual presidente del directorio de Desarrollo País) y Pablo Ivelic, (CEO de Echeverría Izquierdo) buscará explorar en las palancas políticas y estratégicas para que la vivienda pueda ser considerada como un motor de desarrollo económico más inclusivo para país, por los tomadores de decisiones.

De la emergencia al desarrollo habitacional

En la segunda parte, Sebastián Bowen expondrá las propuestas de Déficit Cero para el nuevo ciclo político, con foco en cómo las primeras decisiones del gobierno podrían orientar una política de vivienda sostenida y con mirada territorial.

Un panel con Macarena Ripamonti, alcaldesa de Viña del Mar y Sergio Giacaman, gobernador del Biobío, buscará marcar la pauta para una agenda de acción inmediata desde los gobiernos regionales y locales recogiendo aprendizajes territoriales para definir qué decisiones deben priorizarse en los primeros 100 días del nuevo gobierno, en materia de vivienda y ciudad, y qué acuerdos no pueden seguir postergándose.

La actividad pondrá énfasis en una idea central: la vivienda no solo responde a la emergencia, sino que también incide en el desarrollo económico del país y en su cohesión social. En esa línea, la discusión se concentrará en medidas que permitan agilizar soluciones habitacionales en el corto plazo y, al mismo tiempo, sentar bases para un desarrollo urbano más integrado en los próximos años.