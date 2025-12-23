Más de 40 mil personas buscan orientación para enfrentar la crisis habitacional: Cifra récord en 2025 - Chilevisión

La Red por la Vivienda y la Ciudad presentó su balance anual de 2025, destacando que más de 40 mil personas se inscribieron este año en su plataforma de orientación habitacional y que varios participantes de sus talleres y actividades formativas lograron acceder a una vivienda o a un subsidio, convirtiéndose en un indicador concreto del impacto que ha tenido la iniciativa en los procesos habitacionales de miles de familias.

Durante el año, la Red fortaleció tanto su plataforma digital como su trabajo en terreno, desarrollando talleres presenciales, sesiones informativas y actividades comunitarias en distintas regiones del país. Este despliegue buscó entregar información clara y accesible sobre los programas habitacionales y apoyar a las familias en la planificación de sus procesos.

Entre las actividades realizadas, destacan los encuentros en Alto Hospicio, enfocados en resolver dudas iniciales sobre requisitos; las jornadas en Valdivia, orientadas a ordenar pasos y estrategias para avanzar; y los talleres desarrollados en Renca, que reunieron a personas en distintas etapas de su proceso habitacional.

El trabajo fue posible gracias al apoyo de Sodimac, Caja La Araucana y Banco Santander, además de la colaboración de municipios y organizaciones locales. El fondo concursable del Banco Santander financió parte del despliegue formativo y la elaboración de material pedagógico para las familias.

"Este año consolidamos espacios de orientación que permitieron a miles de personas comprender mejor sus alternativas y avanzar de manera más segura. En varios casos, ese acompañamiento terminó con familias que hoy cuentan con un subsidio o con su vivienda, después de años intentando avanzar solas", señaló Matthias Casasco, jefe de la Red por la Vivienda y la Ciudad.

Casasco agregó que según los datos de MINVU, más del 80% de las personas que buscan una solución habitacional lo hacen de forma individual, sin pertenecer a un comité, en esa línea "nuestras estadísticas muestran exactamente la misma realidad. Por eso, la Red por la Vivienda y la Ciudad se ha convertido en un espacio donde quienes hoy están solos en este camino pueden acceder a información clara, apoyo y acompañamiento, y encontrarse con otras personas que viven el mismo proceso. Nadie debería enfrentar la búsqueda de una vivienda digna sin apoyo, y en la Red ese espacio ya existe".

Para 2026, la Red continuará ampliando su presencia territorial y actualizando sus herramientas informativas, con el objetivo de llegar a más comunas y fortalecer la capacidad de las familias para enfrentar sus procesos habitacionales de manera informada y organizada.