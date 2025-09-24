Entel impulsa programa para mayores de 55 años y enfrenta la brecha digital generada por el cambio demográfico - Chilevisión

Chile atraviesa un cambio demográfico sin precedentes, donde actualmente las personas de 50 años o más representan el 31% de la población (6,5 millones) y se proyecta que llegarán al 46,3% (10 millones) en 2050. De ese total, 1 de cada 4 chilenos tendrá 65 años o más, según datos de Icare. Esta entidad señala que Chile se proyecta como el país con mayor proporción de población sobre 50 años en Sudamérica.

Esta transformación demográfica eleva la tasa de dependencia y genera presiones en salud, pensiones y cuidados, pero también habilita espacios para innovar y dinamizar la economía.

Brechas por superar

Un desafío central es la brecha digital: más del 30% de las personas mayores no sabe usar dispositivos digitales o desconoce sus beneficios. Esta limitación afecta su autonomía, reduce oportunidades de empleo y restringe la inclusión en servicios esenciales.

A ello se suman desigualdades en el mercado laboral chileno: la participación disminuye con la edad, la informalidad crece en los tramos mayores y más del 67% de las mujeres sobre 70 años trabaja en condiciones informales.

Pese a estas dificultades, más de la mitad de las personas mayores declara querer seguir trabajando, incluso sin necesidad económica, lo que refleja un fuerte deseo de mantenerse vigentes y de aportar a la sociedad.

El aporte del Fondo 55+

Consciente de los desafíos que enfrentan las personas mayores, Entel creó el Fondo 55+, una iniciativa inédita en el país, que busca fomentar el desarrollo de habilidades digitales en personas de entre 55 y 70 años. Su carácter pionero radica en la amplia convocatoria alcanzada: se recibieron más de 120 postulaciones de organizaciones pertenecientes a nueve regiones de Chile, lo que refleja el interés y la necesidad de generar espacios inclusivos para este grupo etario.

A la fecha, el fondo ha beneficiado a 3.524 personas en más de 70 comunas. Su despliegue territorial ha permitido que personas mayores asuman roles de liderazgo y se conviertan en referentes en sus comunidades. Gracias a las herramientas entregadas, han logrado mapear riesgos locales, organizar actividades de salud comunitaria y fortalecer la educación financiera de sus familias.

“Cuando una persona mayor se capacita digitalmente, no solo gana independencia, también fortalece a toda su comunidad. Con el Fondo 55+ buscamos acompañar ese proceso, entregándoles las competencias digitales que hoy son esenciales”, declaró la gerenta de Sostenibilidad y Comunicaciones de Entel, Francisca Florenzano.