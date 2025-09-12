Premio REM – Revela Mujer 2025: Descubre de qué trata y a quiénes puedes postular - Chilevisión

La Corporación Mujeres ConImpacto® anuncia la apertura de postulaciones para la segunda edición del Premio REM – Revela Mujer 2025, una iniciativa nacional que busca visibilizar y reconocer a mujeres de todo Chile que generan impacto desde sus propias realidades, con convicción, esfuerzo y propósito.

A diferencia de otros reconocimientos, que suelen destacar a figuras públicas, el Premio REM pone en valor historias de transformación construidas desde lo cotidiano: liderazgos que transforman, impacto comunitario, innovación con sentido y acción que inspira, las que cambian vidas sin necesariamente ocupar portadas.

Un premio distinto: equidad con sentido de realidad

El Premio REM – Revela Mujer busca consolidarse como una plataforma única en Chile, enfocada en reconocer a aquellas mujeres que transforman desde la perseverancia, abriendo caminos sin redes influyentes, pero con un profundo compromiso hacia sus comunidades y entornos.

Con el lema “Revela lo que transforma” , el premio pretende ampliar el mapa del reconocimiento y contribuir a una equidad de género diversa, real y transformadora, premiando a 20 mujeres con historias inspiradoras.

Ejes estratégicos

Valor compartido : sumar nuevas voces a una causa que nos pertenece a todas y todos.

: sumar nuevas voces a una causa que nos pertenece a todas y todos. Reconocimiento y visibilidad : celebrar el impacto de mujeres en múltiples trayectorias y realidades.

: celebrar el impacto de mujeres en múltiples trayectorias y realidades. Transformación con propósito: dar espacio a historias que movilizan, construyen futuro y conectan con la realidad de la mayoría de las mujeres.

Convocatoria y participación

Las postulaciones estarán abiertas durante septiembre en www.mujeresconimpacto.cl y a través de las cuentas de Instagram @mujeres_conimpacto y @premioREM

Cualquier persona puede postular o nominar a una mujer mayor de edad (18 años), que inspire por su impacto en la comunidad, el trabajo, la familia o el emprendimiento con historia comprobable.

Aliados y empresas

El premio cuenta con el respaldo de importantes empresas como Arauco, Cisco, Google Cloud y OTIC O’Higgins, entre otras, además de media partners comprometidos con la sostenibilidad y la equidad de género, como Chilevisión y Radio Concierto.

Invitamos a todas las organizaciones que compartan estos valores a sumarse como auspiciadoras, integrantes del jurado o impulsoras de la convocatoria, vinculando sus marcas a historias que inspiran, generan un impacto real y trascendente.

Más allá de la premiación

El reconocimiento no termina en la ceremonia. Mujeres ConImpacto® busca proyectar el impacto del premio conectando a las ganadoras con nuevas oportunidades, amplificando sus historias en medios y redes, apoyando sus proyectos y activando comunidades digitales y territoriales que den continuidad al cambio.