Premio REM – Revela Mujer 2025: Descubre de qué trata y a quiénes puedes postular - Chilevisión

Se trata de una iniciativa que busca destacar el valor en historias de transformación y liderazgo de mujeres, construidas desde lo cotidiano. Esto en base a su impacto comunitario, innovación con sentido y acción que inspira.
Viernes 12 de septiembre de 2025 | 15:29
La Corporación Mujeres ConImpacto® anuncia la apertura de postulaciones para la segunda edición del Premio REM – Revela Mujer 2025, una iniciativa nacional que busca visibilizar y reconocer a mujeres de todo Chile que generan impacto desde sus propias realidades, con convicción, esfuerzo y propósito.
A diferencia de otros reconocimientos, que suelen destacar a figuras públicas, el Premio REM pone en valor historias de transformación construidas desde lo cotidiano: liderazgos que transforman, impacto comunitario, innovación con sentido y acción que inspira, las que cambian vidas sin necesariamente ocupar portadas.
El Premio REM – Revela Mujer busca consolidarse como una plataforma única en Chile, enfocada en reconocer a aquellas mujeres que transforman desde la perseverancia, abriendo caminos sin redes influyentes, pero con un profundo compromiso hacia sus comunidades y entornos.
Con el lema “Revela lo que transforma” , el premio pretende ampliar el mapa del reconocimiento y contribuir a una equidad de género diversa, real y transformadora, premiando a 20 mujeres con historias inspiradoras.
Las postulaciones estarán abiertas durante septiembre en www.mujeresconimpacto.cl y a través de las cuentas de Instagram @mujeres_conimpacto y @premioREM
Cualquier persona puede postular o nominar a una mujer mayor de edad (18 años), que inspire por su impacto en la comunidad, el trabajo, la familia o el emprendimiento con historia comprobable.
El premio cuenta con el respaldo de importantes empresas como Arauco, Cisco, Google Cloud y OTIC O’Higgins, entre otras, además de media partners comprometidos con la sostenibilidad y la equidad de género, como Chilevisión y Radio Concierto.
Invitamos a todas las organizaciones que compartan estos valores a sumarse como auspiciadoras, integrantes del jurado o impulsoras de la convocatoria, vinculando sus marcas a historias que inspiran, generan un impacto real y trascendente.
El reconocimiento no termina en la ceremonia. Mujeres ConImpacto® busca proyectar el impacto del premio conectando a las ganadoras con nuevas oportunidades, amplificando sus historias en medios y redes, apoyando sus proyectos y activando comunidades digitales y territoriales que den continuidad al cambio.