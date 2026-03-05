Fundación Down Up presenta VinculArte: 21 obras creadas por artistas y personas con síndrome de Down - Chilevisión

La Fundación Down Up celebrará su quinta versión de VinculArte, iniciativa donde se presentarán 21 obras únicas creadas en dupla por artistas consagrados junto a niños, jóvenes y adultos con síndrome de Down.

La iniciativa, que tuvo un proceso colaborativo que refleja el valor de la inclusión, el trabajo en equipo y el respeto por la diversidad, verá expuestas sus obras para todo el público desde el 7 al 24 de marzo en el Centro Cultural de Las Condes.

Fundación Down Up y subasta de obras de VinculArte

Tras la exhibición, las obras serán subastadas el 24 de marzo en el mismo recinto, en beneficio de programas gratuitos que entrega la Fundación Down Up, destinados a promover la autonomía, el acompañamiento y empoderamiento de las familias con discapacidad cognitiva.

“La subasta VinculArte no solo recauda fondos, también transmite un mensaje potente: la inclusión es posible cuando se crean espacios reales de encuentro y colaboración. Cada obra es el resultado de ese vínculo”, destacó Carolina Gallardo, Directora Ejecutiva de la fundación.

Los asistentes están cordialmente invitados a participar de la subasta y llevarse una de estas obras a sus casas, transformándose en parte activa de una iniciativa que genera impacto social directo y sostenible.