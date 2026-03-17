Del streaming al escenario: La Reina del Flow en concierto anuncia show en Latinoamérica - Chilevisión

Caracol Televisión y Fenix Entertainment anunciaron la esperada llegada de La Reina del Flow en Concierto a Latinoamérica, un espectáculo en vivo que promete trasladar toda la esencia de la exitosa serie al escenario para el disfrute de sus fanáticos.

El show aterriza en la región tras su gran paso por España, donde en septiembre de 2025 logró agotar entradas en recintos como el Movistar Arena de Madrid. Además, su gira 2026 avanza rumbo al sold out en 13 ciudades de España previstas para junio y julio.

Este anuncio llega en un momento clave para la franquicia, coincidiendo con el estreno de su tercera temporada, que sigue posicionándose entre las series en español más vistas de Netflix.

Con una propuesta innovadora prevista para el segundo semestre de 2026, el show se perfila como una de las adaptaciones más ambiciosas de una serie televisiva al formato en vivo.

Próximamente se anunciarán las fechas para el concierto que se desarrollará en Chile.