Cenco Malls, presentador oficial de Lollapalooza Chile 2026, despliega múltiples beneficios y experiencias exclusivas para sus clientes - Chilevisión

El 13, 14 y 15 de marzo, miles de personas se reunirán en el Parque O'Higgins para disfrutar de Lollapalooza Chile, uno de los festivales más importantes del país.

Como presentador oficial, Cenco Malls reafirma su alianza de años con el festival, fortaleciendo su compromiso con la entretención y la generación de experiencias memorables.

Bajo el concepto de "El escenario es tuyo", Cenco Malls extenderá la experiencia del festival más allá del parque, invitando a sus participantes a ser protagonistas incluso antes que empiece el evento.

Beneficios y concursos exclusivos

A través de la app Cenco Malls, los clientes podrán acceder a opciones de upgrade exclusivos para potenciar su experiencia de festival.

Además, entre el 16 de febrero y el 10 de marzo, quienes realizan compras presenciales desde $30 mil pesos en cualquiera de los Cenco Malls del país, podrán participar por más de 800 pases diarios generales para Lollapalooza Chile 2026 al escanear sus boletas en la aplicación.

Activaciones a nivel nacional

En la previa del evento se encuentra Lolla Store, que estará presente en el nivel -1 de Cenco Costanera del 3 al 12 de marzo. Este espacio funcionará como punto de retiro y carga de pulseras.

Además, también se ofrecerá marchandising oficial, dentro del cual estará disponible la nueva edición N° 14 del evento. Esta se complementará con dinámicas en redes sociales y activaciones a lo largo de Chile, las que serán informadas en www.cencomalls.cl.

Con esta iniciativa, Cenco Malls continúa posicionándose como un espacio de encuentro donde la música, la cultura y la entretención se viven en comunidad, llevando la experiencia de Lollapalooza Chile más allá del escenario.