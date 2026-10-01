Expogame Santiago 2026: Conoce quiénes son los artistas invitados y cómo puedes conocerlos

El evento más esperado por los amantes de los videojuegos se desarrollará en tres jornadas inolvidables en el Centro Estación Mapocho y contará con grandes sorpresas para el público.

Una nueva edición del Expogame Santiago 2026 se concretará en la capital del país y tendrá tres días para disfrutar de jornadas llenas de emociones, videojuegos, comunidades y muchas sorpresas que deleitarán a los fanáticos por las consolas.

Asimismo, también contará con especiales invitados que podrán compartir e interactuar con los asistentes que lleguen hasta el Centro Cultural Estación Mapocho.

¿Quiénes son los artistas invitados a la Expogame 2026 Santiago?

Además de las zonas de juego, stands, actividades y espectáculos que se desarrollarán en el evento gamer del año, también contará con dos creadores de contenido del mundo de los videojuegos: El Mariana y Keyblade.

El Mariana es un influencer mexicano que tiene una destacada carrera en el mundo de las redes sociales y las transmisiones de videojuegos. Cuenta con casi 10 millones de seguidores en YouTube y es uno de los creadores de contenido más importantes de habla hispana.

Keyblade es un rapero español que ha estado siempre ligado al mundo de los videojuegos y cuenta con una sólida base de seguidores que lo han catapultado en las redes sociales y los nichos gamers.

¿Cómo conocer a El Mariana y Keyblade en la Expogame 2026?

Para los fanáticos y asistentes a la Expogame 2026 que quieran conocer a El Mariana el sábado 3 de octubre y Keyblade el domingo 4 de octubre, podrán hacerlo de la siguiente manera.

Debes entrar a Puntoticket.com y comprar el pase “Meet and Chill” con el invitado que deseas compartir, siempre que ya tengas algunas de las entradas que Expogame 2026 puso a disposición.