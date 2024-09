Se viralizó en TikTok: La tierna historia de Octavio, el palomo que pasea con arnés por Maipú - Chilevisión

Hace unos días, una mujer fue vista caminando por las calles de Maipú en compañía del animal, que llevaba puesto un arnés.

Tras viralizarse este registro, se dio a conocer que el animal en realidad es un palomo, se llama Octavio y hasta tiene una cuenta de Instagram.

La tierna historia de palomo viral de Maipú

La historia de Octavio partió en enero de este año, cuando Loreto Artigas Ortíz divisó a un débil pichón "caído del nido", consignó el medio La Voz de Maipú.

Ante esto, la mujer no dudó en rescatarlo y comenzó a alimentarlo y a cuidarlo, convirtiéndose así en su mayor compañía hasta el día de hoy.

"Soy una palomita rescatada y le doy todo mi amor y agradecimiento a mi mamita con mis locuras día a día. Me gustaría concientizar a todos que somos animalitos igual que cualquier otro", dice en una publicación en la cuenta @octavio_elpalomo en Instagram.

"Mamá optó por no liberarme, ya que como ella me cuidó de bebé yo no sabría defenderme del depredador, tampoco sabría buscar alimento, ya que siempre me lo han dado", agregó.

