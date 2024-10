¡Nanana, come on! Las reacciones que dejó el anuncio del regreso de Primer Plano a Chilevisión - Chilevisión

¡Vuelve un clásico! Chilevisión confirmó este jueves el retorno del recordado programa de farándula. Revisa acá algunas reacciones en redes sociales.

Los escándalos de la semana vuelven a la televisión abierta. Chilevisión confirmó durante la tarde de este jueves el regreso del icónico estelar Primer Plano.

A seis años de su último capítulo, el programa de farándula volverá a las pantallas.

El primer anuncio fue entregado durante la previa del partido Chile vs Brasil. Posteriormente, se publicó un primer spot en las redes sociales del canal.

Como era de esperarse, el inesperado anuncio generó varias reacciones en redes sociales.

Reacciones por regreso de Primer Plano

A través de redes sociales, varios usuarios celebraron el retorno de Primer Plano a la televisión chilena.

Por ejemplo, en los comentarios de la publicación oficial de Chilevisión algunos recordaron "S&M" de Rihanna, la canción que musicalizó por varios años el espacio.

"Imágenes que sin oír, ya sabemos la canción", "nanana, come on", "me encanta" y "el escándalo de la semana", fueron parte de las reacciones.

Asimismo, otros usuarios rememoraron los dichos de Nicole "Luli" Moreno, quien hace unos meses aseguró que se iría del país si es que regresaba la farándula a la TV abierta.

Revisa algunas reacciones en redes:

REGRESA PRIMER PLANO Y EMPIEZA A SONAR #Chilevision #GranhermanoCHV #Chile pic.twitter.com/ErmV7ZrAm5 — morenosentimental (@cl_loquillo) October 10, 2024

VUELVE LA CORDURA, VUELVE CHILE https://t.co/AH79EXf70J — Daniela 🚩 (@aleinadnat) October 11, 2024

No les niego que me gustan estos programas 🙅🏻‍♀️ https://t.co/omjKN7NA1O — María Endeudada (@Joo_fG) October 11, 2024

Se nos va luli del país chicos 🥲 https://t.co/GkpqI9vKKu — Juan Enrique (@kikegaete) October 11, 2024

Chilevisión confirmó el regreso de Primer Plano y con ello una nueva era en la farándula: definitivamente revivió. — Pame 🫖 (@pdevicenzi) October 10, 2024