La aplicación de mensajería comenzó a habilitar de forma gradual dos nuevas herramientas que permiten programar el envío automático de textos y archivos, además de crear stickers interactivos con pistas de audio de hasta 10 segundos.

WhatsApp presentó una actualización con dos funciones muy esperadas: el envío de mensajes programados y la incorporación de stickers con sonido para dinamizar los chats.

Ambas herramientas buscan mejorar la organización y expresividad de los usuarios, manteniendo el cifrado de extremo a extremo que protege todas las conversaciones personales.

Su despliegue se realiza de forma gradual a nivel mundial, por lo que algunas novedades llegarán primero a cuentas seleccionadas y versiones de prueba antes del lanzamiento total.

Cómo funcionan los mensajes programados

Esta herramienta permite redactar textos o adjuntar fotos y videos para fijar su envío automático desde 10 minutos hasta 14 días después , tanto en chats individuales como grupales.

Para activarla, basta con mantener presionado el botón de enviar y elegir la fecha y hora exacta, pudiendo revisar o eliminar los envíos pendientes antes de que salgan.

Según informó la plataforma, el contenido llegará en el horario fijado incluso si el teléfono del remitente está apagado o sin batería, viéndose como un mensaje normal.

La nueva función de stickers con sonido

La aplicación también comenzó a habilitar stickers que integran una pista de audio , permitiendo grabar notas de voz, usar sonidos propios o conservar el audio original de videos.

El sonido no se reproduce de forma automática al abrir el chat, sino cuando el receptor toca la imagen, respetando el modo silencioso del dispositivo y con tope de hasta 10 segundos.