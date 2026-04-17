Nerdearla Chile: Cómo ir gratis al evento que reúne a cracks de la tecnología y el conocimiento en el GAM

En su tercera edición en Santiago, Nerdearla trae un lineup de speakers de talla mundial que combina leyendas de la ingeniería de software con talento científico local de primer nivel.

Hasta este sábado 18 de abril se desarrolla una nueva versión de Nerdearla en Centro Cultural Gabriela Mistral (GAM), recinto que vuelve a ser el epicentro de la tecnología, innovación, ciencia y futuro en el país, con entrada 100% gratuita

El evento, que se define como el más grande de tecnología y conocimiento en Hispanoamérica, funciona en formato presencial y streaming online, y aborda temáticas como inteligencia artificial, cloud computing, ciberseguridad, ciencia y el futuro del trabajo.

Destacados speakers internacionales

Chris Lattner, creador de LLVM, Swift y el lenguaje Mojo, es una de las figuras más influyentes en la historia de la ingeniería de software: su trabajo en compiladores y lenguajes de programación ha impactado a millones de desarrolladores en todo el mundo.

El trabjo del ingeniero, que participará en el evento de forma virtual, está presente en la vida cotidiana a través de los 2.000 millones de dispositivos Apple que corren Swift hasta la nueva generación de infraestructura para inteligencia artificial.

Grady Booch, por su parte, es uno de los arquitectos del software moderno. El Chief Scientist for Software Engineering en IBM Research, también se sumará de forma virtual.

Booch es ganador de la Lovelace Medal, el IEEE Computer Pioneer Award y Fellow de IEEE y ACM. Su trabajo en arquitectura de software y modelado orientado a objetos sentó las bases de la ingeniería de software moderna.

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¿Cómo asistir gratis a Nerdearla?

Lugar: Centro Cultural Gabriela Mistral (GAM), Santiago de Chile

Formato: Presencial y streaming online

Entrada Liberada

Registro: nerdearla.cl o pinchando la imagen de abajo

Talento local y regional en Nerdearla 2026

La edición 2026 también pone en valor la producción científica y tecnológica chilena con speakers presenciales de primer nivel:

Carla Hermann — Física de la Universidad de Chile, integrante de Quantum 100 (iniciativa global de la UNESCO para el Año Internacional de la Ciencia Cuántica) y miembro de la Comisión Experta en Tecnologías Cuánticas de Chile. Hablará sobre el futuro de la computación cuántica y las oportunidades que se abren para el país.

Física de la Universidad de Chile, integrante de Quantum 100 (iniciativa global de la UNESCO para el Año Internacional de la Ciencia Cuántica) y miembro de la Comisión Experta en Tecnologías Cuánticas de Chile. Hablará sobre el futuro de la computación cuántica y las oportunidades que se abren para el país. Andrés Abeliuk — Profesor del Departamento de Ciencias de la Computación de la Universidad de Chile e investigador del Centro Nacional de Inteligencia Artificial (CENIA). Coordinador Académico del Diploma de Postítulo en IA de la U. de Chile, aportará una mirada sobre los avances y desafíos de la inteligencia artificial en Latinoamérica.

— Profesor del Departamento de Ciencias de la Computación de la Universidad de Chile e investigador del Centro Nacional de Inteligencia Artificial (CENIA). Coordinador Académico del Diploma de Postítulo en IA de la U. de Chile, aportará una mirada sobre los avances y desafíos de la inteligencia artificial en Latinoamérica. Fernanda Urrutia — Astrónoma y EPO Liaison del Observatorio Rubin (NOIRLab/AURA), dedicada a acercar la astronomía y la ciencia a audiencias diversas. Su participación conecta la tradición astronómica de Chile con la tecnología de frontera.

— Astrónoma y EPO Liaison del Observatorio Rubin (NOIRLab/AURA), dedicada a acercar la astronomía y la ciencia a audiencias diversas. Su participación conecta la tradición astronómica de Chile con la tecnología de frontera. Pablo Fredrikson — Speaker recurrente de Nerdearla y referente de la comunidad tech hispanohablante contará su experiencia utilizando la herramienta más popular de la era moderna de la IA: OpenClaw.