JBL Xtreme 5 y Go 5: Qué ofrecen los nuevos parlantes portátiles y en qué se diferencian

JBL renovó dos de sus parlantes Bluetooth con mejoras en potencia, nuevas funciones de audio, iluminación y resistencia al agua. Revisamos sus características, autonomía y principales diferencias para entender a qué tipo de usuario apunta cada modelo.

Los parlantes Bluetooth se han convertido en una alternativa habitual para escuchar música dentro y fuera de la casa. Pero no todos apuntan al mismo tipo de usuario: mientras algunos privilegian la portabilidad, otros buscan mayor potencia y autonomía.

En ese escenario, JBL presentó los nuevos Xtreme 5 y Go 5, dos modelos que actualizan sus respectivas líneas con mejoras en sonido, conectividad y diseño.

Aunque comparten algunas tecnologías, sus diferencias son importantes. El Xtreme 5 apuesta por una experiencia de audio de mayor potencia, mientras que el Go 5 mantiene un formato compacto, pensado para transportarlo fácilmente.

Revisamos sus especificaciones oficiales y las principales novedades anunciadas por la marca para entender qué ofrece cada uno y cuáles son sus diferencias.

JBL Xtreme 5: Más potencia y ajustes inteligentes de sonido

El JBL Xtreme 5 es el modelo de mayor tamaño de esta renovación. Su propuesta está orientada a quienes buscan un parlante portátil con mayor capacidad de sonido, ya sea para escuchar música en casa, reuniones o actividades al aire libre.

Una de sus principales novedades está en el sistema acústico, que incorpora dos tweeters y un subwoofer. Según JBL, esta configuración permite entregar un 10% más de graves profundos respecto de la generación anterior.

También incorpora AI Sound Boost, una tecnología que analiza la señal de audio para reducir la distorsión, especialmente cuando se utiliza el parlante a volúmenes elevados.

A esto se suma SmartEQ Mode, una función que identifica automáticamente si el contenido corresponde a música o voz y ajusta la ecualización. En la práctica, la propuesta busca adaptar la reproducción cuando el usuario pasa de escuchar canciones a un podcast, por ejemplo.

Se trata de características interesantes sobre el papel, aunque su impacto real en la calidad de sonido requiere una prueba de escucha para establecer diferencias.

Hasta 28 horas de autonomía y nuevas luces ambientales

La batería es otro de sus puntos destacados. JBL anuncia hasta 24 horas de reproducción, con cuatro horas adicionales mediante Playtime Boost, una función que ajusta la reproducción para extender la autonomía.

En cuanto al diseño, incorpora un sistema de iluminación ambiental en sus bordes, denominado Edge Light, con seis modos diferentes: Freeze, Bounce, Trim, Switch, Loop y Neon.

También ofrece resistencia al agua y al polvo con certificación IP68, conexión de audio USB sin pérdida y compatibilidad con Auracast, tecnología que permite conectar múltiples parlantes compatibles.

Además, es posible emparejar dos unidades Xtreme 5 para obtener sonido estéreo mediante la aplicación JBL Portable.

Conoce el JBL Xtreme 5 en el siguiente video:

JBL Go 5: Un parlante pequeño que apuesta por la portabilidad

En el otro extremo de la familia aparece el JBL Go 5, un parlante que conserva el formato compacto que caracteriza a esta línea y que está pensado para quienes priorizan la facilidad de transporte.

La nueva generación incorpora cambios en su diseño, incluyendo un logo con relieve y contornos abiertos que, de acuerdo con el fabricante, contribuye a mejorar la salida del sonido.

JBL también asegura que el nuevo modelo entrega un 10% más de potencia que su antecesor, junto con mejoras en la reproducción de frecuencias graves.

Sin embargo, una de sus novedades más llamativas no está relacionada directamente con la potencia, sino con la manera de conectar dos parlantes.

AirTouch: Dos parlantes que se conectan al juntarlos

El Go 5 incorpora AirTouch, una función que permite emparejar dos unidades del mismo modelo simplemente acercándolas hasta que se toquen.

De esta manera, ambos equipos pueden reproducir sonido estéreo sin tener que realizar manualmente todo el proceso de emparejamiento desde una aplicación.

El dispositivo también es compatible con Auracast, lo que amplía las posibilidades de conexión con otros parlantes compatibles.

En autonomía, JBL anuncia hasta ocho horas de reproducción, ampliables a diez mediante Playtime Boost.

Al igual que su hermano mayor, cuenta con certificación IP68 de resistencia al agua y al polvo, reproducción de audio sin pérdida mediante USB-C y un nuevo sistema de iluminación en los bordes.

Estas luces también funcionan como indicadores visuales para identificar estados del equipo, como el emparejamiento, la batería baja o la activación de Auracast.

Así es el nuevo JBL Go 5:

JBL Xtreme 5 vs. Go 5: Principales diferencias

Aunque pertenecen a la misma familia, ambos modelos responden a necesidades distintas. Estas son sus principales características, de acuerdo con la información oficial entregada por JBL.

Característica JBL Xtreme 5 JBL Go 5 Enfoque Mayor potencia Portabilidad Autonomía anunciada Hasta 24 horas Hasta 8 horas Con Playtime Boost Hasta 28 horas Hasta 10 horas Funciones destacadas AI Sound Boost y SmartEQ AirTouch Conectividad Auracast y estéreo mediante app Auracast y AirTouch Resistencia IP68 IP68 Iluminación Seis modos ambientales Luces e indicadores de estado

¿Cuál conviene elegir?

La principal diferencia entre ambos equipos está en el uso que se les quiera dar.

El JBL Xtreme 5 aparece como la alternativa más adecuada para quienes priorizan potencia, autonomía y funciones de procesamiento de audio. Su configuración acústica y batería de mayor duración lo orientan a reuniones y sesiones prolongadas de música.

Por su parte, el JBL Go 5 tiene sentido para quienes buscan un parlante compacto y fácil de transportar. Su sistema AirTouch también puede resultar atractivo para quienes planean utilizar dos unidades y conseguir una reproducción estéreo.

Ambos incorporan características que antes no estaban presentes en sus respectivas generaciones, pero para determinar cuál ofrece una mejor relación entre precio y rendimiento será necesario considerar sus valores de venta y, especialmente, comparar su desempeño en condiciones reales.

Por ahora, las especificaciones permiten identificar dos propuestas distintas: un parlante de mayor potencia y autonomía frente a otro que privilegia el tamaño reducido y la facilidad de uso.