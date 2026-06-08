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Por hasta 8 horas: Anuncian prolongado corte de agua en 2 comunas de la RM

La empresa Aguas Andinas anunció que la interrupción se debe a trabajos programados.

Javier Muñoz
Por Javier Muñoz

Periodista Digital

Aguas Andinas, empresa encargada de la distribución de suministro de agua en la región Metropolitana, informó sobre los próximos cortes de agua que afectarán este martes a tres zonas de Santiago. 

De acuerdo a lo señalado por la compañía a través de su plataforma, la suspensión del servicio se debe a trabajos programados y donde en algunos casos se extenderá por más de seis horas. 

La compañía indicó que las comunas afectadas son: Peñaflor y Puente Alto. 

Revisa las zonas afectadas por corte de agua en RM

  • Peñaflor: Desde las 15:00 hasta las 21:00 horas de este martes 9 de junio.
  • Puente Alto: Desde las 15:00 hasta las 23:00 horas de este martes 9 de junio.
  • Puente Alto: Desde las 15:00 hasta las 21:00 horas de este martes 9 de junio.
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