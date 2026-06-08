Por hasta 8 horas: Anuncian prolongado corte de agua en 2 comunas de la RM

La empresa Aguas Andinas anunció que la interrupción se debe a trabajos programados.

Aguas Andinas, empresa encargada de la distribución de suministro de agua en la región Metropolitana, informó sobre los próximos cortes de agua que afectarán este martes a tres zonas de Santiago.

De acuerdo a lo señalado por la compañía a través de su plataforma, la suspensión del servicio se debe a trabajos programados y donde en algunos casos se extenderá por más de seis horas.

La compañía indicó que las comunas afectadas son: Peñaflor y Puente Alto.





Revisa las zonas afectadas por corte de agua en RM

Peñaflor: Desde las 15:00 hasta las 21:00 horas de este martes 9 de junio.

Puente Alto: Desde las 15:00 hasta las 23:00 horas de este martes 9 de junio.