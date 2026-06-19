Más de 30 actividades para niños en Santiago: Revisa los panoramas de las vacaciones de invierno 2026

Talleres infantiles, culturales, deportivos, parques temáticos, museos, festivales, entre otros, podrán disfrutar las familias en la RM.

El Gobierno de Santiago compartió una catálogo digital con panoramas para las vacaciones de invierno 2026 que comienzan esta semana.

En total, son 31 actividades recreativas a las que se podrán sumar las familias junto a sus niños, en distintos puntos de la región Metropolitana.

En el catálogo hay talleres infantiles, culturales, deportivos, parques temáticos, museos, festivales, entre otros panoramas. De esos, 13 son gratuitos.





Revisa los panoramas para las vacaciones de invierno 2026

1. Granja educativa de Lonquén

Martes a viernes de 09:00 a 17:#0

Sábado y domingo de 10:00 a 18:30

Camino Las Parcelas Parcela 20, Isla de Maipo

$9.000

Venta de entradas: granjaeducativa.cl

2. Xtreme Ice: Patinaje en hielo

Lunes a domingo de 11:00 a 21:00

Plaza Ossandón, Av. Ossandón con Echeñique, La Reina

$10.000

Venta de entradas: xtremeice.cl

3. Alicia en el Circo de las Maravillas – The Wonderland Experience

18 de junio al 5 de julio

Centro Cultural Estación Mapocho, Santiago

$15.000

Venta de entradas: passline.com/eventos/alicia

4. Harry Potter: La experiencia del bosque prohibido en Santiago

5 de julio

Parque Quinta Normal, Santiago

$19.900

Venta de entradas: hpforbiddenforestexperience.com

5. IV Festival Lluvia de Muñecos

22 y 28 de junio

Espacio Diana, Arturo Prat 435, Santiago

Gratuito

@fesitval_lluvia_de_munecos_

6. Vacaciones de Invierno en Planetario Usach

20 de junio al 5 de julio

Av. Libertador Bernardo O’Higgins 3349, Estación Central

$5.500

planetariochile.cl

7. Kidzania: Winter Camp

20 de junio al 5 de julio

Av. Presidente Riesco 5330, Boulevard -2 Vida Parque

Desde $12.250

santiago.kidzania.com/es-cl

9. Guerreras Experience

20 de junio al 5 de julio

10:00 a 18:00

Mall Cenco La Florida, Vicuña Mackenna 696

$15.000

entrekids.cl/catalogo/lista/experiencias

8. Pista de hielo en Quilicura

30 de junio al 5 de julio

12:00

Centro Cultural Municipal de Quilicura, ubicado en Avenida O’Higgins 281

Gratuito

corpoquilicura.cl/llueve-en-quilicura-2026/

10. La casa de Bluey en Santiago

29 de junio al 12 de julio

Parque Arauco, Av. Presidente Kennedy 5413, Las Condes

Revisa el catálogo completo con las 31 actividades en este link.