Más de 30 actividades para niños en Santiago: Revisa los panoramas de las vacaciones de invierno 2026
Talleres infantiles, culturales, deportivos, parques temáticos, museos, festivales, entre otros, podrán disfrutar las familias en la RM.
El Gobierno de Santiago compartió una catálogo digital con panoramas para las vacaciones de invierno 2026 que comienzan esta semana.
En total, son 31 actividades recreativas a las que se podrán sumar las familias junto a sus niños, en distintos puntos de la región Metropolitana.
En el catálogo hay talleres infantiles, culturales, deportivos, parques temáticos, museos, festivales, entre otros panoramas. De esos, 13 son gratuitos.
Revisa los panoramas para las vacaciones de invierno 2026
1. Granja educativa de Lonquén
- Martes a viernes de 09:00 a 17:#0
- Sábado y domingo de 10:00 a 18:30
- Camino Las Parcelas Parcela 20, Isla de Maipo
- $9.000
- Venta de entradas: granjaeducativa.cl
2. Xtreme Ice: Patinaje en hielo
- Lunes a domingo de 11:00 a 21:00
- Plaza Ossandón, Av. Ossandón con Echeñique, La Reina
- $10.000
- Venta de entradas: xtremeice.cl
3. Alicia en el Circo de las Maravillas – The Wonderland Experience
- 18 de junio al 5 de julio
- Centro Cultural Estación Mapocho, Santiago
- $15.000
- Venta de entradas: passline.com/eventos/alicia
4. Harry Potter: La experiencia del bosque prohibido en Santiago
- 5 de julio
- Parque Quinta Normal, Santiago
- $19.900
- Venta de entradas: hpforbiddenforestexperience.com
5. IV Festival Lluvia de Muñecos
- 22 y 28 de junio
- Espacio Diana, Arturo Prat 435, Santiago
- Gratuito
- @fesitval_lluvia_de_munecos_
6. Vacaciones de Invierno en Planetario Usach
- 20 de junio al 5 de julio
- Av. Libertador Bernardo O’Higgins 3349, Estación Central
- $5.500
- planetariochile.cl
7. Kidzania: Winter Camp
- 20 de junio al 5 de julio
- Av. Presidente Riesco 5330, Boulevard -2 Vida Parque
- Desde $12.250
- santiago.kidzania.com/es-cl
9. Guerreras Experience
- 20 de junio al 5 de julio
- 10:00 a 18:00
- Mall Cenco La Florida, Vicuña Mackenna 696
- $15.000
- entrekids.cl/catalogo/lista/experiencias
8. Pista de hielo en Quilicura
- 30 de junio al 5 de julio
- 12:00
- Centro Cultural Municipal de Quilicura, ubicado en Avenida O’Higgins 281
- Gratuito
- corpoquilicura.cl/llueve-en-quilicura-2026/
10. La casa de Bluey en Santiago
- 29 de junio al 12 de julio
- Parque Arauco, Av. Presidente Kennedy 5413, Las Condes
Revisa el catálogo completo con las 31 actividades en este link.