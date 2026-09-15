Fiestas Patrias 2026: Así funcionará RED Movilidad durante los festejos dieciocheros

Las celebraciones de Fiestas Patrias incluyen cortes de calles y desvíos por la realización de fondas en distintos puntos de Santiago. Acá te contamos cómo operará buses RED.

Las celebraciones de Fiestas Patrias están a punto de comenzar y RED Movilidad ya anunció cómo será el funcionamiento que tendrán los buses durante este periodo.

La realización de fondas en distintos puntos de la Región Metropolitana obliga al corte de calles, desvíos e incluso la extensión de horarios o el refuerzo de la dotación del transporte público.





¿Cuál es el horario de buses RED en Fiestas Patrias?

En Santiago, Red Movilidad reforzará 20 recorridos que circulan por sectores de alta demanda, fondas y principales ejes de la capital, entre ellos Alameda, avenida Santa Rosa, Gran Avenida, avenida Independencia, avenida Providencia y avenida Vicuña Mackenna.

Además, se dispondrán salidas adicionales de buses desde las estaciones Parque O’Higgins y Rondizzoni para facilitar el regreso de las personas que asistan a La Gran Fonda.

Los servicios especiales funcionarán entre las 01:00 y las 02:29 horas los días 17, 18 y 19 de septiembre. En tanto, el domingo 20 operarán entre las 21:30 y las 22:59 horas.

Estos son los recorridos especiales

Desde la estación Parque O’Higgins estarán disponibles los siguientes servicios, con destinos hacia Las Condes, Peñalolén, Pudahuel y Maipú:

406x

506x

507x

Por su parte, desde la estación Rondizzoni operarán los siguientes recorridos, con destinos hacia Quilicura, Renca, Lo Espejo y Puente Alto: