Becas TIC 2026: Conoce la fecha de entrega de los computadores y los requisitos para ser beneficiario

La iniciativa busca apoyar el aprendizaje escolar mediante la entrega de herramientas tecnológicas que faciliten el acceso a contenidos educativos y a internet. Revisa todos los detalles del beneficio acá.

Miles de estudiantes de todo Chile recibirán este año un computador gratuito gracias al programa Becas Acceso a Tecnología, Información y Comunicaciones (TIC) de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (Junaeb).

La iniciativa busca apoyar el aprendizaje escolar mediante la entrega de herramientas tecnológicas que faciliten el acceso a contenidos educativos y a internet.

Para el proceso 2026, más de 96 mil equipos Acer serán distribuidos a estudiantes de distintos establecimientos educacionales del país.

¿Desde cuándo se entregan las Becas TIC 2026?

La entrega de los computadores comenzará a partir del 2 de julio de 2026 .

¿Qué incluye la Beca TIC 2026?

El beneficio consiste en la entrega de un notebook o su equivalente, equipado con software educativo, contenidos digitales y conectividad a internet. El objetivo es contribuir al desarrollo de los aprendizajes y reducir las brechas de acceso a la tecnología en el sistema escolar.

El proceso se realizará mediante eventos masivos organizados por Junaeb en las distintas regiones del país.

Las fechas y lugares específicos son informados directamente a las comunidades educativas y a los estudiantes beneficiarios.





¿Quiénes son los beneficiarios de las Becas TIC 2026?

En el caso de estudiantes de establecimientos públicos, pueden acceder al beneficio quienes cumplan alguna de las siguientes condiciones:

Estar matriculados en 7° básico durante abril del año lectivo .

. Estudiantes de educación para adultos que cursen Tercer Nivel Básico, siempre que mantengan su matrícula y registren al menos un 60% de asistencia continua entre abril y agosto.

Estudiantes con Necesidades Educativas Especiales (NEE) que cursen 7° básico de Educación Especial en establecimientos dependientes de municipios, corporaciones municipales o Servicios Locales de Educación Pública.

No haber recibido anteriormente los programas Yo Elijo Mi PC o Me Conecto Para Aprender.

Estudiantes de establecimientos particulares subvencionados también pueden recibir el computador. Para ello, deben cumplir con los siguientes requisitos:

Estudiantes con Necesidades Educativas Especiales (NEE) que cursen 7° básico de Educación Especial.

(NEE) que cursen 7° básico de Educación Especial. Estudiantes prioritarios pertenecientes al Subsistema de Seguridades y Oportunidades , considerando criterios de vulnerabilidad determinados a través del Registro Social de Hogares.

, considerando criterios de vulnerabilidad determinados a través del Registro Social de Hogares. No haber sido beneficiarios de Yo Elijo Mi PC, Me Conecto Para Aprender o de las propias Becas TIC en años anteriores.

¿Se debe postular a las Becas TIC?

No. Uno de los aspectos más importantes del programa es que no requiere postulación.

La asignación del beneficio se realiza de manera automática según los criterios definidos por Junaeb y los organismos correspondientes. Asimismo, no existe un proceso de apelación para quienes no resulten seleccionados.