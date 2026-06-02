Aguas Andinas anuncia extensos cortes de agua en comunas de la Región Metropolitana en las próximas horas

La empresa dio a conocer que las interrupciones se deben a trabajos programados.

Aguas Andinas, empresa encargada de la distribución de suministro de agua en gran parte de la región Metropolitana, informó sobre los próximos cortes de agua que afectarán a zonas de Santiago.

De acuerdo a lo señalado por la compañía a través de su plataforma, la suspensión del servicio se debe a trabajos programados y donde en un caso se extenderá por hasta 15 horas.

La compañía indicó que las comunas afectadas son: Conchalí, La Florida y Puente Alto.





Revisa las zonas afectadas por corte de agua en la RM

Conchalí: Desde las 15:00 horas del martes 2 de junio hasta las 06:00 del miércoles 3.

La Florida: Desde las 15:00 horas del martes 2 de junio hasta las 03:00 del miércoles.