Adultos mayores reciben aguinaldo especial de Fiestas Patrias: Revisa el monto y fecha de pago - Chilevisión

Cabe mencionar que el dinero de este beneficio no tiene descuentos. Además, no se considera para el pago de impuestos (no es tributable) ni las cotizaciones previsionales y/o de salud (no es imponible).

Requisitos del Aguinaldo de Fiestas Patrias para pensionados

El Aguinaldo de Fiestas Patrias para pensionados se entrega a personas que, al 31 de agosto de 2025, tengan alguna de estas calidades:

Pensionados o pensionadas del Instituto de Previsión Social (IPS) que tengan una Pensión Garantizada Universal (PGU) o una Pensión Básica Solidaria de Invalidez (PBSI).

(PBSI). Pensionados o pensionadas de las ex cajas de previsión y ex Servicio de Seguro Social (actualmente IPS).

Pensionados o pensionadas del Instituto de Seguridad Laboral (ISL).

(ISL). Pensionados o pensionadas de las leyes de Exonerados Políticos.

Pensionados o pensionadas de las Mutualidades de Empleadores.

Pensionados de la Dirección de Previsión de Carabineros de Chile (Dipreca) y Caja de Previsión de la Defensa Nacional (Capredena).

Pensionados o pensionadas de reparación: Ley Nº 19.123 (Rettig) y Ley Nº 19.992 (Ley Valech).

Pensionados o pensionadas de AFP o compañías de seguro que reciben el beneficio de la PGU, el Aporte Previsional Solidario (de Vejez o de Invalidez) o pensiones mínimas con Garantía Estatal.

Beneficiarios y beneficiarias del Subsidio de Discapacidad.

Fecha de pago del aguinaldo

La fecha exacta del pago del Aguinaldo de Fiestas Patrias para pensionados depende de cuándo el beneficiario recibe su pensión cada mes, ya que ambos montos llegarán en conjunto.