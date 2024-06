Yamna Lobos reveló supuesta traición de Carla Jara: “Un día me enteré...” - Chilevisión

Yamna Lobos mantuvo una fuerte amistad con Carla Jara durante los tiempos en que ambas formaban parte del elenco del programa Mekano. La bailarina aseguró que le confiaba sus problemas más íntimos.

Este viernes Yamna Lobos se fue en contra de Carla Jara y aseguró que la actriz la habría traicionado en la época de Mekano, al haber tenido un romance con su reciente ex pareja, en aquel entonces.

"Yo alcancé a compartir con ella como compañera, como amiga", reveló Yamna en el programa Que te lo Digo, donde reveló que ambas tenían mucha confianza.

Yamna Lobos acusó a Carla Jara de "traición"

Mientras abordaban los detalles del reciente romance entre Carla Jara y Diego Urrutia, Yamna Lobos aprovechó la oportunidad para revelar los hechos.

"La verdad es que yo no tuve muy buena experiencia con ella, así siendo súper sincera. También por un hombre", aseguró, por lo que le preguntaron directamente si Carla Jara había tenido un romance con algunas de sus ex parejas.

"Sí. Lo que pasa es que nosotras éramos muy amigas en un periodo y justo yo estaba pasando por un momento muy malo, había terminado con mi pololo de ese tiempo y yo le contaba a ella mis cosas, mis penas de amor, porque era mi amiga en ese momento y yo me quedaba en su casa", aseguró Lobos.

Respecto de cómo confirmó los hechos, Yamna comentó: "Un día me enteré por la hermana de mi ex, ella me contó (...) me dijo: '¿Sabes qué? Estoy haciendo el loco hace rato porque pasa esto y esto', y bueno, efectivamente era así".

La confesión de la bailarina dejó impactados a los presentes, por lo que siguió entregando detalles de la situación: "Yo 'pollo' en ese tiempo, ni siquiera fui capaz de encararla, me dio pena no más. Nunca le dije nada. Yo creo que ahora si me escucha se va a acordar", expresó.

¿Cuánto duró el romance entre Carla Jara y la reciente ex pareja de Yamna Lobos?

Según su relato, inevitablemente Carla y Yamna se distanciaron, sumado a que un tiempo después Lobos se fue del programa Mekano, sin haber aclarado la situación con Jara: "Me fui bien derrotada", confesó.

En cuanto a la proyección que habría tenido este supuesto romance, Yamna comentó: "Parece que fue algo muy a la ligera" y así mismo abordó: "O sea, nosotros estamos en ese proceso de terminar, pero yo le contaba mis penas, si eso fue lo que más me dolió. Yo le contaba, yo que estaba enamorada, y ella me daba consejos".

Finalmente concluyó: "En realidad, no se portó muy bien en ese momento".