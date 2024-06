El momento en que Vanessa Daroch predijo nuevo romance de Carla Jara: “Un poquito menor” - Chilevisión

"Esa relación va a servir para que vuelvas a quererte, a sentirte viva", le detalló la médium el pasado 20 de abril, sobre la nueva relación que llegaría a su vida.

Carla Jara encendió las redes sociales con un supuesto nuevo amorío con Diego Urrutia, esto luego que el humorista compartiera unas románticas fotografías juntos.

Con una declaración de amor, el humorista gritó a los cuatro vientos que se había enamorado de la ex chica Mekano. No obstante, esta noticia no fue sorpresiva para muchos, ya que la medium Vanessa Daroch había predicho que Jara comenzaría una relación con un hombre más joven.

"Viene alguien a tu vida", le reveló Vanessa Daroch hace un mes a Carla Jara

El pasado 20 de abril, la médium llegó hasta Podemos Hablar para leerle las cartas del tarot a Jara, quien daba una entrevista en exclusiva tras separarse de Francisco Kaminski.

Si bien le reveló detalles sobre su ex y Camila Andrade, además de las aventuras que se venían laboral y personalmente, lo más llamativo fue su predicción en el ámbito amoroso.

"Viene alguien a tu vida, creo yo que incluso es o de tu misma edad o un poquito menor", fue la declaración de Daroch, generando risas por pate de Carla, quien agregó: "ahhh, colágeno".

"Es un poquito menor, pero eso va a servir, a lo mejor no va a ser para siempre, pero esa relación va a servir para que vuelvas a quererte, a sentirte viva (...) después de eso viene la decisión que vas a tener que tomar: me gusta cómo estoy o apuesto por mi familia, perdonar y seguir adelante".

