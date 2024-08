“Tengo códigos”: Yamila Reyna explotó ante rumores de “cita” con JP Cretton y enojo de Pamela Díaz - Chilevisión

La actriz argentina arremetió contra la periodista Cecilia Gutiérrez, quien insinuó un posible encuentro amoroso con la ex pareja de "La Fiera".

Yamila Reyna explotó este miércoles ante los rumores sobre una supuesta "cita" con Jean Philippe Cretton, lo que habría generado un distanciamiento con Pamela Díaz.

A través de Instagram, Reyna compartió una declaración criticando los dichos de la periodista Cecilia Gutiérrez, quien deslizó un posible encuentro con la ex pareja de "La Fiera".

Cretton fue invitado recientemente al programa Haciendo Match, conducido por Reyna, donde -según Gutiérrez- se habría generado algo más que una entrevista.

"No sólo lo entrevistó en ese podcast", insinuó Cecilia, quien además indicó que la comediante habría dejado de seguir en Instagram a Díaz "un día antes de grabar" dicho capítulo.

La respuesta de Yamila Reyna ante rumores con JP Cretton

Luego de esto, Yamila Reyna envió un mensaje contra Cecilia Gutiérrez. "Al parecer está enamorada de mí, porque siempre estoy presente en sus contenidos, decirle que si va a hablar de mí hable con verdad. Eso hace un periodista, informa no desinforma", partió diciendo.

"Yo sé que marco rating, pero no por eso hay que inventar la noticia, ¿no? Si va a señalarme como que salgo o salí con Jean Philippe, hable con fundamentos y no mienta ensuciando mi imagen gratuitamente", agregó.

Asimismo, explicó que "mi podcast es una de cita, donde hay un juego de seducción con todos los invitados que he tenido. Es un 'juego' como la palabra lo dice".

"Yo no salí jamás con JP, solo me une una amistad. Yo no salgo con los ex de mis amigas, yo tengo códigos (algo que usted al parecer carece)", arremetió.

Yamila Reyna y su distanciamiento con Pamela Díaz

Del mismo modo, enfrentó los comentarios de un supuesto enojo de Pamela Díaz debido a esta entrevista a Jean Philippe.

"A Pamela la dejé de seguir (de Instagram) hace más de cinco meses cuando dejó de hablarme y nunca supe por qué. Todos sabemos que no existe ninguna app que te avise cuando alguien te deja de seguir", dijo.

"No estoy enojada con nadie, a Pame la quiero y la respeto. No haré más referencias al respecto, sólo aclaro esta situación porque quiero que me dejen trabajar tranquila. Yo no me meto con nadie y pido lo mismo", concluyó.

Mira la declaración acá: