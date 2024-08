Daniela Aránguiz advirtió a Jorge Valdivia tras polémica foto: “Si publicara un video que...” - Chilevisión

La modelo se refirió a la reciente postal del Mago, donde aparecía en compañía de su hijo y Maite Orsini. "¿Hasta cuándo me provoca?", arremetió.

Daniela Aránguiz hizo una dura advertencia a su ex esposo Jorge Valdivia tras publicar una fotografía junto a su hijo y Maite Orsini.

Si bien la postal fue eliminada, Aránguiz dijo que este tipo de publicaciones sólo buscarían una reacción negativa de ella.

“¿Hasta cuándo me provoca? ¿Hasta cuándo me sacas de quicio? ¿Hasta cuándo haces cosas para que yo le responda? Yo no quiero responderte más", afirmó la panelista en el programa Sígueme.

La advertencia de Daniela Aránguiz a Jorge Valdivia

En ese sentido, la ex Mekano aseguró que "no quiero esta guerra que llevamos durante dos años, no la quiero más. No quiero hablar de ti".

"No comentes cosas que yo escribo sobre otras personas como si fueran para ti. No quiero que me sigas provocando con fotos que sabes que a mí me van a molestar”, agregó.

Luego, hizo un directo llamado a su ex marido: “Jorge, tú dices que yo te he hecho mucho daño, que te he hecho sufrir, que te he expuesto, créeme que no te he expuesto todo lo que debería haberte expuesto, todo lo que tú me expusiste durante 20 años de mi vida".

"Si tú eres feliz, sé feliz. No me moleste más a mí porque yo no quiero. Eso es como de una persona narcisista. Necesitar que yo te conteste para tú sentirte como válido. No quiero más esto. Deja de provocarme, de escribir cosas, de contestarle a la gente que te escribe en tu muro sobre mí”, arremetió.

Respecto a la polémica foto del ex futbolista junto a su hijo y Maite Orsini, la modelo señaló: “¿Qué más quieres de mí? Ya estoy aburrida, no quiero contestarte más".

"No quiero que me busques el odio porque si yo publicara un solo video que tengo aquí, te destruiría. Y no es mi idea porque no quiero destruir a los que todavía te aman”, cerró Aránguiz.