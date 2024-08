Valentina Toro estuvo a punto de dedicarse a otro deporte: “Quería dejar el karate” - Chilevisión

La campeona Panamericana contó detalles de la disciplina que la apasionaba cuando era niña y habló de la lesión que la llevó a dejarla atrás para enfocarse en el karate.

Valentina Toro sorprendió en La Divina Comida al revelar que el karate no fue siempre su primera opción, e incluso hasta pensó en dejarlo.

La medallista Panamericana compartió con los actores Alonso Quintero, Malucha Pinto y Koke Santa Ana, a quines les habló sobre su carrera deportiva y sus inicios en la disciplina en la ahora brilla.

VER MÁS SOBRE LA DIVINA COMIDA

“Era cheerleader. Yo quería dejar el karate por cheerleader”, confesó.

Ver también {{_txt_titular}} Publicado {{_horap}}

Valentina Toro y su pasión por el cheerleader

El amor de la karateca por el cheerleader comenzó desde que era pequeña, a pesar del temor que setían sus padres por los riesgos que implicaba practicar aquel deporte.

“Me encantaba esto, más encima a mí me lanzaban, que los bailes, que los saltos. Y a mí papá no le gustaba el cheerleader, le daba miedo, me decía es que no la Vale se puede caer”, contó.

Pero a pesar de los reparos de su familia, Valentina Toro siguió adelante con su pasión, hasta que una fuerte caída lo cambió todo y la llevó al mundo del karate.

Ver también {{_txt_titular}} Publicado {{_horap}}

“Y dicho y hecho, me saqué la cresta, me levantaron y me fui de espalda, me caí de poto, me dolía tanto el coxis, que llegué a la casa y le dije a mis papás: no, me caí el baño. Mentira, me tuvieron que llevar a la clínica y ahí me sacaron”, añadió.

Eso sí, a pesar de que de ahí en adelante se enfocó por completo en la disciplina que hoy la tiene en la elite mundial, nunca olvidó su primer amor.

“Yo le pongo todo mi estilo, yo para karate me pongo brillo acá, que esto acá, porque si po’, si vamos a pelear que sea con estilo, así soy yo. Yo creo que si no hiciera karate hoy en día, estaría en esto (cheerleader)”, aclaró.