“Tuve el valor de...”: Catalina Pulido detalló las últimas semanas con su hijo y respondió a críticas - Chilevisión

Una seguidora cuestionó las actividades que realizaron en familia durante los actos fúnebres del hijo de Catalina Pulido y la actriz aseguró que "me quieren ver así, en el suelo, destrozada y perdida por la vida".

A cuatro días del fallecimiento de su hijo Sasha Von Knorring, Catalina Pulido respondió algunos de sus mensajes en Instagram y reveló las duras semanas que vivió mientras lo acompañaba en la Unidad de Ciudados Intensivos (UCI).

Además, respondió a todos aquellos que criticaron su manera de vivir el duelo y la serie de actividades que realizaron durante los actos fúnebres de su hijo.

Las últimas semanas de Catalina Pulido con su hijo

El pasado sábado, la actriz publicó un video junto a su familia donde se reunieron para cantar Fly Me to the Moon de Frank Sinatra y hablar sobre el impacto de Sasha en sus vidas, recibiendo críticas.

Al respecto, una seguidora dio su testimonio tras haber perdido a su hijo y aseguró que "nadie que no lo ha vivido, puede opinar", lo que fue contestado por Catalina Pulido, quien reveló cómo vivió las últimas tres semanas con Sasha.

"Es durísimo, pero mi consuelo es que estas tres semanas en la UCI lo abrace, besé, olí, peiné y le hablé todo lo que quería decirle. Le canté nuestras canciones, me acosté a su lado", expresó.

En esa misma línea, agregó: "Después de verlo sufrir tanto, tuve el valor de decirle que si quería partir, lo hiciera. Lo recibí en mis brazos y la vida me dió el regalo de que se fuera en mis brazos también".

Cata Pulido respondió a quienes critican su duelo

La actriz aseguró que todo esto le hace sentir en paz, dado que "sentí y viví su último aliento agarrando su manito. Ya no sufre más. Eso me da paz", sin embargo hubo usuarios que siguieron cuestionando su forma de vivir el duelo.

"Yo no podría ni levantarme del suelo", expresó la seguidora, a lo que Catalina sentenció: "¿Sabes lo que pasa? Es que me quieren ver así. En el suelo, destrozada y perdida por la vida, pero no, mi reina. No les daré ese placer".

Finalmente, la actriz contestó a otra seguidora que la criticó: "Nadie sabe mi historia. No sea prejuiciosa si no sabe nada de nada. Cariños y haga un trabajo espiritual, ya que nadie está exento".

