Catalina Pulido compartió íntima reunión familiar tras funeral de su hijo Sasha: “A pesar del dolor” - Chilevisión

A través de sus redes sociales, la actriz compartió un video con un emotivo mensaje hacia su hijo recién fallecido.

La tarde de este sábado, la actriz Catalina Pulido compartió en su cuenta de Instagram el registro de una pequeña reunión familiar que tuvo lugar tras el funeral de su hijo, Sasha Von Knorring.

Con un emotivo mensaje de agradecimiento por el apoyo que ha recibido, la familiar del joven músico lo recordó escuchando a Frank Sinatra.

La emotiva despedida familiar al hijo de Catalina Pulido

"Lindo mi papito @rodolfopulidopinturas... Ayer, a pesar de nuestro dolor, recordamos los lindos momentos en familia y amigos", partió diciendo Pulido en su última publicación en redes sociales.

Sobre la misma, agregó, mientras cantaban Fly Me to the Moon de Frank Sinatra: "Gracias a todos los que nos contuvieron. Acá un extracto de nuestro cantante favorito como familia".

Si bien la actriz desactivó los comentarios de en dicho post, sus seguidores alcanzaron a dejarle más de 400 mensajes de ánimo en este difícil momento.

"Para los comentarios llenos de odio. Espero jamás sufran una pérdida tan brutal como la que tuvo Catita, y cada uno lleva el dolor como lo siente. No es necesario estar llorando 24,/7. El dolor se lleva internamente (...) al hijo le encantaba la música que mejor homenaje para él que cantando", escribió una usuaria, defendiendo a Catalina.

