“Tú no existes”: Sebastián y Michelle Carvalho acordaron drástica “tregua” tras tenso intercambio verbal - Chilevisión

El oriundo de Melipilla y la brasileña intentaron limar asperezas en Gran Hermano Chile y, como resultado, pactaron una especie de "ley del hielo" mutua para evitar nuevos conflictos.

Una drástica decisión tomaron Michelle Carvalho y Sebastián Ramírez tras un largo cruce de palabras que protagonizaron esta jornada en Gran Hermano Chile.

En medio de una actividad, los jugadores que también son viejos amigos conversaron en torno a la comentada polémica sobre la planta y, además, sobre la discusión que tuvo Ramírez con Pedro Astorga.

Por lo mismo, el oriundo de Melipilla pidió un "alto al fuego" y solicitó a su compañera que no se entrometiera en sus asuntos. "Te quiero pedir algo para no tener roces", comenzó diciendo. "Yo a ti te quiero. Me gusta que estés contenta, quiero que estés contenta", añadió.

Luego, continuó: "A mí déjame explayarme y decir lo que siento y no te metas. (...) Yo te dejo a ti hacer lo que tú quieras o lo que pienses... pero tú déjame a mí. Tú omite, por favor, te lo pido, porque siento que me estás pasando a llevar demasiado".

En respuesta, la brasileña lanzó un "tú quieres hablar mierda y tampoco escuchas". "Te gusta imponerte pero no escuchar. Estás viendo que yo estoy peleando por una planta y tú dijiste que la planta estaba muerta", acusó.

"Yo nunca te he tirado mierda, deja de sentir que todo es personal. Si tú estás viendo que estoy peleando por una planta apáñame, tú me dejaste mal parada", sentenció Carvalho.

El acuerdo entre Sebastián Ramírez y Michelle Carvalho

Por lo mismo, a raíz del acalorado intercambio Ramírez decidió finalizar la conversación y propuso una singular "tregua" para evitar nuevos conflictos entre ambos.

"No quiero conversar contigo, buena onda, haz como que no existo y yo voy a hacer como que tú no existes. Eso quiere decir que no nos digamos cosas malas ni buenas, somos invisibles mutuamente", cerró.