¡Totalmente renovada! Pincoya impactó con atrevida intervención estética en su rostro - Chilevisión

La ex Gran Hermano registró parte del proceso en sus redes sociales y mostró parte de los resultados obtenidos para renovar su imagen.

Tras su paso por la primera temporada de Gran Hermano Chile, Jennifer Galvarini, más conocida como Pincoya, ha aprovechado de renovar su look con diferentes cambios y uno que otro retoque.

La chilota ha registrado sus cambios en sus redes sociales, donde ha dejado en mostrado su nuevo color de pelo y estilo.

VER MÁS SOBRE PINCOYA

Pero ahora la creadora de contenido fue un paso más allá y se atrevió con una novedosa intervención estética en su rostro.

El retoque de Pincoya

Según contó Pincoya en su cuenta de Instagra, decidió realizarse una lipopada, procedimiento orientado a eliminar el tejido graso del cuello, para así rejuvenecer el aspecto del rostro.

“Me veo media inflamada porque me hice un merequetengue en el cogote”, contó tras la intervención.

Entre los detalles que compartió la finalista de Gran Hermano Chile, reveló que este cambio estético lo hizo en un centro especializado en tratamientos faciales y que como parte de del proceso tendrá que someterse a drenajes linfáticos.

Ver también {{_txt_titular}} Publicado {{_horap}}

“No sé si es bueno o no, pero me tendré que aguantar. Cierto. No duele, son cinco sesiones”, explicó.